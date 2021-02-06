https://ria.ru/20210206/strelby-1596266396.html

Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"

Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T03:07

2021-02-06T03:07

2021-02-06T07:29

новое оружие россии

ту-22м3

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154971/56/1549715641_0:156:3183:1946_1920x0_80_0_0_ff0c24882d603ccdba003cce491e834b.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ракету воздушного базирования Х-32 приняли на вооружение в 2016 году, штатным носителем боеприпаса должен стать модернизированный Ту-22М3М, два опытных образца которого проходят летные испытания.Источник пояснил, что "Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей". Он добавил, что ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции.По словам собеседника агентства, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы, объяснил источник, требовались как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи.Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году. Она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 сохранила несколько изменённый планер предшественницы, в остальном это новое изделие. В частности, по данным открытых источников, ракета получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 километров составляет около 5 Махов, дальность применения — 1000 километров.Ту-22М3М – глубокомодернизированный вариант Ту-22М3. Ракетоносец получил современное цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе новые прицельно-навигационный комплекс, авионику, системы связи, принципиально новые радиолокационную станцию и системы радиоэлектронной борьбы. Как отмечали в ПАО "Туполев", установленная на Ту-22М3М аппаратура значительно повышает боевой потенциал, а расширенный состав нового управляемого ракетно-бомбового вооружения резко увеличивает боевую эффективность. Оборудование максимально унифицировано с бортовыми системами стратегического бомбардировщика Ту-160М.Первый полет первого опытного образца Ту-22М3М состоялся 28 декабря 2018 года. Второй опытный образец нового бомбардировщика был подключен к летным испытаниям в марте 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/tu160m-1588443224.html

https://ria.ru/20210205/oruzhie-1596103639.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22м3, безопасность