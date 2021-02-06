https://ria.ru/20210206/strany-1596041535.html
Названы страны, которые туристы не могут найти на карте чаще всего
Названы страны, которые туристы не могут найти на карте чаще всего
Определены государства, которые путешественники чаще всего не могут показать на карте, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T00:05
2021-02-06T00:05
2021-02-06T00:05
туризм
туризм
новости - туризм
саудовская аравия
франция
германия
узбекистан
канада
вьетнам
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Определены государства, которые путешественники чаще всего не могут показать на карте, сообщает Daily Mail.В исследовании крупного британского провайдера учебных курсов приняли участие 6550 человек из 20 стран. Им называли государства и просили указать их на интерактивной карте.В результате, 83 процента на смогли найти Индонезию, почти столько же — 81 процент — Вьетнам. Поиск Бангладеш, Украины, Перу и Узбекистана оказался слишком сложным для трех четвертей пользователей. Более 60 процентов участников затруднились показать Японию и Саудовскую Аравию.Указать Австралию не сумела почти половина (46 процентов) опрошенных, Канаду — 53 процента, Марокко — 57 процентов. Треть участников эксперимента ошиблись, показывая границы Франции, а 29 процентов промахнулись, определяя местонахождения Германии.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
саудовская аравия
франция
германия
узбекистан
канада
вьетнам
марокко
австралия
перу
бангладеш
япония
индонезия
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, саудовская аравия, франция, германия, узбекистан, канада, вьетнам, марокко, австралия, перу, бангладеш, япония, индонезия, украина
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Определены государства, которые путешественники чаще всего не могут показать на карте, сообщает
Daily Mail.
В исследовании крупного британского провайдера учебных курсов приняли участие 6550 человек из 20 стран. Им называли государства и просили указать их на интерактивной карте.
В результате, 83 процента на смогли найти Индонезию, почти столько же — 81 процент — Вьетнам. Поиск Бангладеш, Украины, Перу и Узбекистана оказался слишком сложным для трех четвертей пользователей. Более 60 процентов участников затруднились показать Японию и Саудовскую Аравию.
Указать Австралию не сумела почти половина (46 процентов) опрошенных, Канаду — 53 процента, Марокко — 57 процентов.
Треть участников эксперимента ошиблись, показывая границы Франции, а 29 процентов промахнулись, определяя местонахождения Германии.