https://ria.ru/20210206/strany-1596041535.html

Названы страны, которые туристы не могут найти на карте чаще всего

Названы страны, которые туристы не могут найти на карте чаще всего

Определены государства, которые путешественники чаще всего не могут показать на карте, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T00:05

2021-02-06T00:05

2021-02-06T00:05

туризм

туризм

новости - туризм

саудовская аравия

франция

германия

узбекистан

канада

вьетнам

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Определены государства, которые путешественники чаще всего не могут показать на карте, сообщает Daily Mail.В исследовании крупного британского провайдера учебных курсов приняли участие 6550 человек из 20 стран. Им называли государства и просили указать их на интерактивной карте.В результате, 83 процента на смогли найти Индонезию, почти столько же — 81 процент — Вьетнам. Поиск Бангладеш, Украины, Перу и Узбекистана оказался слишком сложным для трех четвертей пользователей. Более 60 процентов участников затруднились показать Японию и Саудовскую Аравию.Указать Австралию не сумела почти половина (46 процентов) опрошенных, Канаду — 53 процента, Марокко — 57 процентов. Треть участников эксперимента ошиблись, показывая границы Франции, а 29 процентов промахнулись, определяя местонахождения Германии.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

саудовская аравия

франция

германия

узбекистан

канада

вьетнам

марокко

австралия

перу

бангладеш

япония

индонезия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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