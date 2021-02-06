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Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад

Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад

Президент США Джо Байден произнес внешнеполитическую речь. Нам, естественно, было интересно о России: "Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:00

2021-02-06T09:41

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Президент США Джо Байден произнес внешнеполитическую речь. Нам, естественно, было интересно о России: "Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли".Но если вы китаец или сосед таковых, то вам интереснее вот о чем: Байден пообещал "серьезно заняться вызовом, который Китай бросает нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям".Если вы американец, то речь — о том, что США прекращают участие в военной операции в Йемене и поставки вооружений Саудовской Аравии, которая эту войну затеяла. То есть ожидавшийся разворот политики на Ближнем Востоке начался: сенсация.Так о чем же эта речь, которую, вообще-то, заранее рекламировали как программную, обозначающую приоритеты всей новой внешней политики США? У нее мог бы быть эпиграф из великого американца Эрнеста Хемингуэя: "Человек в одиночку ни черта не может" (это концовка "Иметь и не иметь"). То есть, если коротко, то Байден говорил о необходимости восстановления западного альянса, всей системы союзов и партнерств, без которой у США ничего не получится в мире.И это действительно серьезная задача, на которую уйдет много времени. И это действительно суть нынешней внешнеполитической доктрины страны."Восстановительным" был сам факт визита Байдена в Госдепартамент: вы можете вспомнить, чтобы в этом учреждении бывал Дональд Трамп? Он его громил, вместе со всей зашедшей в тупик внешней политикой демократов, с ее альянсами.Что касается содержания речи, то тут такая история: почти год назад в журнале Foreign Affairs была напечатана статья кандидата в президенты Джо Байдена о том, почему Америка вновь должна стать мировым лидером. До и после этого в том же журнале опубликовалось множество демократов, занятых или занимавшихся внешней политикой страны. Бессмысленное дело — анализ текстов на предмет того, какой абзац кому принадлежит, и без того ясно, что ту статью писал не Байден, а коллективный разум мирового глобализма.И вот берем текст той, кандидатской статьи — и нынешнего выступления… Уже понятно, да? А с другой стороны, все правильно. Было бы очень странно, если бы они отличались. Наоборот, все выглядит объяснимо: Байден обещал — Байден сделал. Ну, то есть начал делать.Что в этой доктрине действительно интересно: что "международная система, которую с особой тщательностью построили США, трещит по швам", в том числе потому, что настоящих "свободных" демократий, по данным правозащитных организаций, в мире было 41, а сейчас осталось всего 19. Это весь наличествующий Запад.Как с этой ситуацией можно справиться: вы удивитесь, но ключ ко всему — "борьба с коррупцией". Если кому-то еще неясно, откуда взялся проект "Навальный", то вот о чем писал Байден в начале прошлой весны: "Я издам президентскую стратегическую директиву, согласно которой борьба с коррупцией будет основным интересом национальной безопасности и демократической ответственности. Кроме того, я возглавлю работу на международном уровне, целью которой будет обеспечивать прозрачность мировой финансовой системы, выявлять незаконные налоговые "гавани", арестовывать похищенные активы и создавать условия, в которых лидерам, обворовывающим свой народ, будет сложнее прятаться за анонимными подставными компаниями".То есть финансовая система Запада должна стать громадным аппаратом глобального контроля за всем миром, она должна выносить приговоры о том, какие деньги "грязные" (а кто проверит?), и заодно эти деньги забирать себе.И это не все. Особая роль отводится "технологическим компаниям и операторам крупных социальных сетей, которые должны признать свою ответственность и огромную заинтересованность в деле поддержки демократических обществ и защиты свободы слова. При этом свобода слова не может означать, что технологические компании и операторы социальных сетей имеют право способствовать распространению злонамеренной лжи. Эти компании должны делать все, чтобы их инструменты и платформы не расширяли возможности полицейского государства, не нарушали неприкосновенность частной жизни, не способствовали репрессиям в Китае и других странах".Вот вам еще один глобальный аппарат, решающий, что правда и что ложь, и все неправдивое блокирующий. И стоит ли напоминать, что за истекший год эта машина подавления произвела, для начала, переворот в самих США, но также хорошо поразвлекалась по всему миру. Доведя этот мир до разговоров о том, что таких "министерств правды" просто не должно быть.В общем, глобалистам кажется, что есть масса возможностей "устанавливать правила игры во всех сферах — от окружающей среды до трудовых отношений, торговли, технологий и прозрачности, чтобы они и дальше отражали демократические интересы и ценности". Это из какого текста Байдена, прошлогоднего или нынешнего? Да неважно, мы имеем дело с одним и тем же документом.Но еще мы имеем дело с самой ранней стадией выполнения этого плана, когда Вашингтон только-только говорит "своим": простите нас за трамповскую аномалию и вернитесь в наш прекрасный союз. Ну и заодно пугает тех, против которых этот союз должен, собственно, существовать, — нас, например. А мы, как положено, отвечаем, что надеемся на новую страницу в отношениях с США и на прочее, хорошее и правильное.

https://ria.ru/20210205/bayden-1596101585.html

https://ria.ru/20210205/bayden-1596155524.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/ssha-1596144586.html

https://ria.ru/20210203/lavrov-1595900570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sanktsii-1595992087.html

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россия, дональд трамп, джо байден, сша, авторы, в мире, политика