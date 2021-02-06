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Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад
Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад
Президент США Джо Байден произнес внешнеполитическую речь. Нам, естественно, было интересно о России: "Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:00
2021-02-06T09:41
россия
дональд трамп
джо байден
сша
авторы
в мире
политика
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Президент США Джо Байден произнес внешнеполитическую речь. Нам, естественно, было интересно о России: "Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли".Но если вы китаец или сосед таковых, то вам интереснее вот о чем: Байден пообещал "серьезно заняться вызовом, который Китай бросает нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям".Если вы американец, то речь — о том, что США прекращают участие в военной операции в Йемене и поставки вооружений Саудовской Аравии, которая эту войну затеяла. То есть ожидавшийся разворот политики на Ближнем Востоке начался: сенсация.Так о чем же эта речь, которую, вообще-то, заранее рекламировали как программную, обозначающую приоритеты всей новой внешней политики США? У нее мог бы быть эпиграф из великого американца Эрнеста Хемингуэя: "Человек в одиночку ни черта не может" (это концовка "Иметь и не иметь"). То есть, если коротко, то Байден говорил о необходимости восстановления западного альянса, всей системы союзов и партнерств, без которой у США ничего не получится в мире.И это действительно серьезная задача, на которую уйдет много времени. И это действительно суть нынешней внешнеполитической доктрины страны."Восстановительным" был сам факт визита Байдена в Госдепартамент: вы можете вспомнить, чтобы в этом учреждении бывал Дональд Трамп? Он его громил, вместе со всей зашедшей в тупик внешней политикой демократов, с ее альянсами.Что касается содержания речи, то тут такая история: почти год назад в журнале Foreign Affairs была напечатана статья кандидата в президенты Джо Байдена о том, почему Америка вновь должна стать мировым лидером. До и после этого в том же журнале опубликовалось множество демократов, занятых или занимавшихся внешней политикой страны. Бессмысленное дело — анализ текстов на предмет того, какой абзац кому принадлежит, и без того ясно, что ту статью писал не Байден, а коллективный разум мирового глобализма.И вот берем текст той, кандидатской статьи — и нынешнего выступления… Уже понятно, да? А с другой стороны, все правильно. Было бы очень странно, если бы они отличались. Наоборот, все выглядит объяснимо: Байден обещал — Байден сделал. Ну, то есть начал делать.Что в этой доктрине действительно интересно: что "международная система, которую с особой тщательностью построили США, трещит по швам", в том числе потому, что настоящих "свободных" демократий, по данным правозащитных организаций, в мире было 41, а сейчас осталось всего 19. Это весь наличествующий Запад.Как с этой ситуацией можно справиться: вы удивитесь, но ключ ко всему — "борьба с коррупцией". Если кому-то еще неясно, откуда взялся проект "Навальный", то вот о чем писал Байден в начале прошлой весны: "Я издам президентскую стратегическую директиву, согласно которой борьба с коррупцией будет основным интересом национальной безопасности и демократической ответственности. Кроме того, я возглавлю работу на международном уровне, целью которой будет обеспечивать прозрачность мировой финансовой системы, выявлять незаконные налоговые "гавани", арестовывать похищенные активы и создавать условия, в которых лидерам, обворовывающим свой народ, будет сложнее прятаться за анонимными подставными компаниями".То есть финансовая система Запада должна стать громадным аппаратом глобального контроля за всем миром, она должна выносить приговоры о том, какие деньги "грязные" (а кто проверит?), и заодно эти деньги забирать себе.И это не все. Особая роль отводится "технологическим компаниям и операторам крупных социальных сетей, которые должны признать свою ответственность и огромную заинтересованность в деле поддержки демократических обществ и защиты свободы слова. При этом свобода слова не может означать, что технологические компании и операторы социальных сетей имеют право способствовать распространению злонамеренной лжи. Эти компании должны делать все, чтобы их инструменты и платформы не расширяли возможности полицейского государства, не нарушали неприкосновенность частной жизни, не способствовали репрессиям в Китае и других странах".Вот вам еще один глобальный аппарат, решающий, что правда и что ложь, и все неправдивое блокирующий. И стоит ли напоминать, что за истекший год эта машина подавления произвела, для начала, переворот в самих США, но также хорошо поразвлекалась по всему миру. Доведя этот мир до разговоров о том, что таких "министерств правды" просто не должно быть.В общем, глобалистам кажется, что есть масса возможностей "устанавливать правила игры во всех сферах — от окружающей среды до трудовых отношений, торговли, технологий и прозрачности, чтобы они и дальше отражали демократические интересы и ценности". Это из какого текста Байдена, прошлогоднего или нынешнего? Да неважно, мы имеем дело с одним и тем же документом.Но еще мы имеем дело с самой ранней стадией выполнения этого плана, когда Вашингтон только-только говорит "своим": простите нас за трамповскую аномалию и вернитесь в наш прекрасный союз. Ну и заодно пугает тех, против которых этот союз должен, собственно, существовать, — нас, например. А мы, как положено, отвечаем, что надеемся на новую страницу в отношениях с США и на прочее, хорошее и правильное.
https://ria.ru/20210205/bayden-1596101585.html
https://ria.ru/20210205/bayden-1596155524.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/ssha-1596144586.html
https://ria.ru/20210203/lavrov-1595900570.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sanktsii-1595992087.html
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Дмитрий Косырев
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россия, дональд трамп, джо байден, сша, авторы, в мире, политика

Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад

08:00 06.02.2021 (обновлено: 09:41 06.02.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images/Joe RaedleПодготовка к инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия
Подготовка к инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Joe Raedle
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Президент США Джо Байден произнес внешнеполитическую речь. Нам, естественно, было интересно о России: "Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли".
Но если вы китаец или сосед таковых, то вам интереснее вот о чем: Байден пообещал "серьезно заняться вызовом, который Китай бросает нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 01:26
Байден пообещал заставить Россию "заплатить" за все
Если вы американец, то речь — о том, что США прекращают участие в военной операции в Йемене и поставки вооружений Саудовской Аравии, которая эту войну затеяла. То есть ожидавшийся разворот политики на Ближнем Востоке начался: сенсация.
Так о чем же эта речь, которую, вообще-то, заранее рекламировали как программную, обозначающую приоритеты всей новой внешней политики США? У нее мог бы быть эпиграф из великого американца Эрнеста Хемингуэя: "Человек в одиночку ни черта не может" (это концовка "Иметь и не иметь"). То есть, если коротко, то Байден говорил о необходимости восстановления западного альянса, всей системы союзов и партнерств, без которой у США ничего не получится в мире.
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:49
В Кремле назвали "нотки ультимативности" в словах Байдена неприемлемыми
И это действительно серьезная задача, на которую уйдет много времени. И это действительно суть нынешней внешнеполитической доктрины страны.
"Восстановительным" был сам факт визита Байдена в Госдепартамент: вы можете вспомнить, чтобы в этом учреждении бывал Дональд Трамп? Он его громил, вместе со всей зашедшей в тупик внешней политикой демократов, с ее альянсами.
Что касается содержания речи, то тут такая история: почти год назад в журнале Foreign Affairs была напечатана статья кандидата в президенты Джо Байдена о том, почему Америка вновь должна стать мировым лидером. До и после этого в том же журнале опубликовалось множество демократов, занятых или занимавшихся внешней политикой страны. Бессмысленное дело — анализ текстов на предмет того, какой абзац кому принадлежит, и без того ясно, что ту статью писал не Байден, а коллективный разум мирового глобализма.
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:02Сказано в эфире
Военный эксперт: стоит ожидать усиления военного присутствия США в Европе
И вот берем текст той, кандидатской статьи — и нынешнего выступления… Уже понятно, да? А с другой стороны, все правильно. Было бы очень странно, если бы они отличались. Наоборот, все выглядит объяснимо: Байден обещал — Байден сделал. Ну, то есть начал делать.

Оба текста писали одни и те же умные и профессиональные люди. Люди, хорошо понимающие, что Америка уже не просто давно не та, а, по сути, переживает глобальную катастрофу — уход с лидирующей позиции в мире. Но при этом ей нужны не судорожные импровизации, как при Трампе, а четко обозначенная цель: например, удержаться, не развалившись, хотя бы среди первой пятерки держав. Однако в статьях и выступлениях все должно звучать по-американски, с угрожающим рыком. То есть суть — это для умных, способных читать и между строк, а угрозы по поводу примеров из свежей мировой практики — для широкой публики. Итог: миссия выполнена. Если, конечно, миссия в том, чтобы провозглашать доктрины, а не успешно их проводить в жизнь.

Что в этой доктрине действительно интересно: что "международная система, которую с особой тщательностью построили США, трещит по швам", в том числе потому, что настоящих "свободных" демократий, по данным правозащитных организаций, в мире было 41, а сейчас осталось всего 19. Это весь наличествующий Запад.
Как с этой ситуацией можно справиться: вы удивитесь, но ключ ко всему — "борьба с коррупцией". Если кому-то еще неясно, откуда взялся проект "Навальный", то вот о чем писал Байден в начале прошлой весны: "Я издам президентскую стратегическую директиву, согласно которой борьба с коррупцией будет основным интересом национальной безопасности и демократической ответственности. Кроме того, я возглавлю работу на международном уровне, целью которой будет обеспечивать прозрачность мировой финансовой системы, выявлять незаконные налоговые "гавани", арестовывать похищенные активы и создавать условия, в которых лидерам, обворовывающим свой народ, будет сложнее прятаться за анонимными подставными компаниями".
То есть финансовая система Запада должна стать громадным аппаратом глобального контроля за всем миром, она должна выносить приговоры о том, какие деньги "грязные" (а кто проверит?), и заодно эти деньги забирать себе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:48
Лавров призвал Запад не принимать вежливость России за слабость
И это не все. Особая роль отводится "технологическим компаниям и операторам крупных социальных сетей, которые должны признать свою ответственность и огромную заинтересованность в деле поддержки демократических обществ и защиты свободы слова. При этом свобода слова не может означать, что технологические компании и операторы социальных сетей имеют право способствовать распространению злонамеренной лжи. Эти компании должны делать все, чтобы их инструменты и платформы не расширяли возможности полицейского государства, не нарушали неприкосновенность частной жизни, не способствовали репрессиям в Китае и других странах".
Вот вам еще один глобальный аппарат, решающий, что правда и что ложь, и все неправдивое блокирующий. И стоит ли напоминать, что за истекший год эта машина подавления произвела, для начала, переворот в самих США, но также хорошо поразвлекалась по всему миру. Доведя этот мир до разговоров о том, что таких "министерств правды" просто не должно быть.
Подготовка к генеральной репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 12:41Сказано в эфире
Политолог: в США поняли, что их санкции становятся посмешищем
В общем, глобалистам кажется, что есть масса возможностей "устанавливать правила игры во всех сферах — от окружающей среды до трудовых отношений, торговли, технологий и прозрачности, чтобы они и дальше отражали демократические интересы и ценности". Это из какого текста Байдена, прошлогоднего или нынешнего? Да неважно, мы имеем дело с одним и тем же документом.
Но еще мы имеем дело с самой ранней стадией выполнения этого плана, когда Вашингтон только-только говорит "своим": простите нас за трамповскую аномалию и вернитесь в наш прекрасный союз. Ну и заодно пугает тех, против которых этот союз должен, собственно, существовать, — нас, например. А мы, как положено, отвечаем, что надеемся на новую страницу в отношениях с США и на прочее, хорошее и правильное.
Молодые люди в национальных флагах США и России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:14
С Россией — в другой манере. Чего ждать от Госдепа
 
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