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Наука
https://ria.ru/20210206/sputnik-1596273841.html
Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу
Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу
Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:01
2021-02-06T09:25
наука
бриз-м
протон-м
земля
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.По информации американских военных, спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля около 3.00 мск. Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не сообщается, как и не уточняется место входа в атмосферу.Telkom-3 массой 1900 килограммов был запущен в космос вместе с российским спутником связи "Экспресс-МД2" в августе 2012 года с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Однако из-за аварии "Бриза" оба космических аппарата были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.
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бриз-м, протон-м, земля, космос - риа наука

Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу

09:01 06.02.2021 (обновлено: 09:25 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Протон-М"
Запуск РН Протон-М - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
По информации американских военных, спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля около 3.00 мск. Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не сообщается, как и не уточняется место входа в атмосферу.
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Telkom-3 массой 1900 килограммов был запущен в космос вместе с российским спутником связи "Экспресс-МД2" в августе 2012 года с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Однако из-за аварии "Бриза" оба космических аппарата были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.
 
НаукаБриз-МПротон-МЗемляКосмос - РИА Наука
 
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