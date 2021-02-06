https://ria.ru/20210206/sputnik-1596273841.html
Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу
Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился при входе в атмосферу
Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:01
2021-02-06T09:01
2021-02-06T09:25
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 массой около двух тонн, доставленный в 2012 году ракетой-носителем "Протон-М" на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.По информации американских военных, спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля около 3.00 мск. Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не сообщается, как и не уточняется место входа в атмосферу.Telkom-3 массой 1900 килограммов был запущен в космос вместе с российским спутником связи "Экспресс-МД2" в августе 2012 года с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Однако из-за аварии "Бриза" оба космических аппарата были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/angara-1589436414.html
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