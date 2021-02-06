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Московская ОНК не выявила переполненных камер в спецприемнике в Сахарово
Московская ОНК не выявила переполненных камер в спецприемнике в Сахарово
Московская Общественная наблюдательная комиссия не выявила переполненных камер в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T23:55
2021-02-06T23:55
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия не выявила переполненных камер в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщил РИА Новости председатель ОНК Георгий Волков."Посетили в случайном порядке ряд камер. В среднем содержится в них от четырех до десяти человек, у каждого свое спальное место, общий стол для приема пищи, имеются телефоны для связи с родственниками и близкими. Переполненности учреждения выявлено нами не было", - сказал он.По его словам, "мелкие недочеты были устранены на месте"."Дали пару рекомендаций по медицине. Один парень очень просил свидания с невестой. Думаю, что администрация пойдет навстречу и ускорит их свидание", - добавил Волков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда вечером 5 февраля, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
https://ria.ru/20210204/sakharovo-1596047750.html
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Московская ОНК не выявила переполненных камер в спецприемнике в Сахарово

23:55 06.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦентр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово
Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия не выявила переполненных камер в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщил РИА Новости председатель ОНК Георгий Волков.
"Посетили в случайном порядке ряд камер. В среднем содержится в них от четырех до десяти человек, у каждого свое спальное место, общий стол для приема пищи, имеются телефоны для связи с родственниками и близкими. Переполненности учреждения выявлено нами не было", - сказал он.
По его словам, "мелкие недочеты были устранены на месте".
"Дали пару рекомендаций по медицине. Один парень очень просил свидания с невестой. Думаю, что администрация пойдет навстречу и ускорит их свидание", - добавил Волков.
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:52
В спецприемнике в Сахарово сняли ограничения по времени на прием передач
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда вечером 5 февраля, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово. 4 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:23
В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово
 
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