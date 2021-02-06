https://ria.ru/20210206/spetspriemnik-1596348326.html

Московская ОНК не выявила переполненных камер в спецприемнике в Сахарово

Московская ОНК не выявила переполненных камер в спецприемнике в Сахарово

Московская Общественная наблюдательная комиссия не выявила переполненных камер в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T23:55

2021-02-06T23:55

2021-02-06T23:55

россия

онк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596042465_0:63:3072:1790_1920x0_80_0_0_6b95d89e59e0dc77688256d3ed12d1aa.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московская Общественная наблюдательная комиссия не выявила переполненных камер в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где находятся арестованные после участия в несогласованных акциях в столице, сообщил РИА Новости председатель ОНК Георгий Волков."Посетили в случайном порядке ряд камер. В среднем содержится в них от четырех до десяти человек, у каждого свое спальное место, общий стол для приема пищи, имеются телефоны для связи с родственниками и близкими. Переполненности учреждения выявлено нами не было", - сказал он.По его словам, "мелкие недочеты были устранены на месте"."Дали пару рекомендаций по медицине. Один парень очень просил свидания с невестой. Думаю, что администрация пойдет навстречу и ускорит их свидание", - добавил Волков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда вечером 5 февраля, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

https://ria.ru/20210204/sakharovo-1596047750.html

https://ria.ru/20210204/fotografii-1596041180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онк