https://ria.ru/20210206/samolet-1596296408.html

В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле

В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле

Самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле, никто не пострадал,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:10

2021-02-06T13:10

2021-02-06T13:10

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

москва

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России."Около пяти утра в субботу самолет Embraer 190 компании "Икар" (Москва-Магнитогорск рейс 339) совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна. 61 пассажир (58 взрослых и 3 детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск", - говорится в сообщении.Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210206/a330-1596267737.html

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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, москва, происшествия