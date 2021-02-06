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Туризм
https://ria.ru/20210206/puteshestviya-1596184937.html
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в феврале
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в феврале
Определены самые востребованные у российских туристов маршруты для путешествий в феврале, сообщает Biletix. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:36
2021-02-06T12:36
куда можно лететь
дубай
туристы
авиабилеты
ташкент
симферополь
сочи
екатеринбург
санкт-петербург
туризм
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов маршруты для путешествий в феврале, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов с вылетом в феврале и выяснили, что каждый пятый турист купил проездной документ в Сочи, причем более половины отправятся туда из Москвы.Далее в рейтинге самых популярных направлений следуют Екатеринбург — Москва, Москва – Екатеринбург, Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Сочи.Перелеты за границу интересуют лишь пять процентов путешественников. Из зарубежных направлений наиболее востребованные Стамбул, Ереван, Дубай, Гюмри и Ташкент. Средний чек на перелет за границу туда и обратно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четыре процента – с 16,2 до 15,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html
дубай
ташкент
симферополь
сочи
екатеринбург
санкт-петербург
москва
ереван
стамбул
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куда можно лететь, дубай, туристы, авиабилеты, ташкент, симферополь, сочи, екатеринбург, санкт-петербург, туризм, новости - туризм, москва, ереван, стамбул

Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в феврале

12:36 06.02.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов маршруты для путешествий в феврале, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов с вылетом в феврале и выяснили, что каждый пятый турист купил проездной документ в Сочи, причем более половины отправятся туда из Москвы.
Далее в рейтинге самых популярных направлений следуют Екатеринбург — Москва, Москва – Екатеринбург, Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Сочи.
Перелеты за границу интересуют лишь пять процентов путешественников. Из зарубежных направлений наиболее востребованные Стамбул, Ереван, Дубай, Гюмри и Ташкент.
Средний чек на перелет за границу туда и обратно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четыре процента – с 16,2 до 15,5 тысячи рублей.
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Туризмкуда можно лететьДубайтуристыавиабилетыТашкентСимферопольСочиЕкатеринбургСанкт-ПетербургТуризмНовости - ТуризмМоскваЕреванСтамбул
 
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