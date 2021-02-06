https://ria.ru/20210206/puteshestviya-1596184937.html

Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в феврале

Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в феврале

Определены самые востребованные у российских туристов маршруты для путешествий в феврале, сообщает Biletix. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:36

2021-02-06T12:36

2021-02-06T12:36

куда можно лететь

дубай

туристы

авиабилеты

ташкент

симферополь

сочи

екатеринбург

санкт-петербург

туризм

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов маршруты для путешествий в феврале, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов с вылетом в феврале и выяснили, что каждый пятый турист купил проездной документ в Сочи, причем более половины отправятся туда из Москвы.Далее в рейтинге самых популярных направлений следуют Екатеринбург — Москва, Москва – Екатеринбург, Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Сочи.Перелеты за границу интересуют лишь пять процентов путешественников. Из зарубежных направлений наиболее востребованные Стамбул, Ереван, Дубай, Гюмри и Ташкент. Средний чек на перелет за границу туда и обратно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четыре процента – с 16,2 до 15,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html

дубай

ташкент

симферополь

сочи

екатеринбург

санкт-петербург

москва

ереван

стамбул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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