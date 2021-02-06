https://ria.ru/20210206/pushkov-1596263349.html
Пушков жестко раскритиковал Зеленского после закрытия трех телеканалов
Пушков жестко раскритиковал Зеленского после закрытия трех телеканалов
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал закрытие украинскими властями трех оппозиционных телеканалов, заметив, что действия президента Украины Владимира... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:07
2021-02-06T01:07
2021-02-06T01:07
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
алексей пушков
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал закрытие украинскими властями трех оппозиционных телеканалов, заметив, что действия президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его словами.Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Каналы прекратили вещание. При этом в первые месяцы своего президентства Зеленский заявлял, что "никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы", так как не имеет на это права и полномочий. Также он говорил, что "очень уважает каждый канал", в том числе заблокированный NewsOne."Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский", - написал Пушков в Telegram.По его словам, у президента Украины "не просто слово расходится с делом". "У него слова никак не связаны с делами. Вообще никак", - добавил сенатор.Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, блокировка трех оппозиционных телеканалов является примером политической цензуры, идет в разрез с международными обязательствами Киева по защите свободы слова.
https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html
https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире