https://ria.ru/20210206/pushkov-1596263349.html

Пушков жестко раскритиковал Зеленского после закрытия трех телеканалов

Пушков жестко раскритиковал Зеленского после закрытия трех телеканалов

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал закрытие украинскими властями трех оппозиционных телеканалов, заметив, что действия президента Украины Владимира... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T01:07

2021-02-06T01:07

2021-02-06T01:07

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

алексей пушков

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал закрытие украинскими властями трех оппозиционных телеканалов, заметив, что действия президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его словами.Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Каналы прекратили вещание. При этом в первые месяцы своего президентства Зеленский заявлял, что "никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы", так как не имеет на это права и полномочий. Также он говорил, что "очень уважает каждый канал", в том числе заблокированный NewsOne."Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский", - написал Пушков в Telegram.По его словам, у президента Украины "не просто слово расходится с делом". "У него слова никак не связаны с делами. Вообще никак", - добавил сенатор.Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, блокировка трех оппозиционных телеканалов является примером политической цензуры, идет в разрез с международными обязательствами Киева по защите свободы слова.

https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире