https://ria.ru/20210206/proryv-1596305813.html

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:51

2021-02-06T14:51

2021-02-06T18:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

the lancet

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает Bloomberg.Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутника V".Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации."Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596294214.html

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595944794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, здоровье - общество