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Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР
Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР
Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:51
2021-02-06T18:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
the lancet
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает Bloomberg.Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутника V".Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации."Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596294214.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, здоровье - общество

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР

14:51 06.02.2021 (обновлено: 18:30 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает Bloomberg.
Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутника V".
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 12:44Распространение коронавируса
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Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации.
"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.
На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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