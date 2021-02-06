https://ria.ru/20210206/programma-1596269056.html
Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
Телекомпания Fox News Media убирает из эфира одну из самых популярных программ Lou Dobbs Tonight ("Сегодня вечером с Лу Доббсом"), ведущий которой поддерживает... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T06:17
2021-02-06T06:17
2021-02-06T06:17
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телекомпания Fox News Media убирает из эфира одну из самых популярных программ Lou Dobbs Tonight ("Сегодня вечером с Лу Доббсом"), ведущий которой поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа и его утверждения о фальсификациях на президентских выборах, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала.Программа Доббса выходила в эфир дважды за вечер, в 17.00 и 19.00. По словам представителя Fox News, в пятницу должна быть показана последняя передача. Со следующей недели программа будет называться Fox Business Tonight, и ее будут вести Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман.При этом, 75-летний Доббс продолжат работать по контракту с Fox News, но, по всей вероятности, он больше не появится в эфире телекомпании, сообщает газета.Издание отмечает, что об отказе от программы стало известно спустя сутки после того, как компания Smartmatic, производящая программное обеспечение для проведения голосования, подала иск против Fox News и трех ведущих телеканала, в том числе Доббса. Тем не менее, ряд источников газеты указывают, что решение об отмене Lou Dobbs Tonight возникли еще до подачи иска.Ранее в четверг сообщалось, что компания по выборным технологиям Smartmatic требует 2,7 миллиарда долларов с бывшего президента Дональда Трампа и телеканала Fox News за клевету. Компания заявляет, что Трамп и телеканал вступили в сговор с целью распространения ложных сведений о компании.Ранее компания Dominion Voting Systems подала иск против адвокатов Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл, требуя с них 1,3 миллиарда долларов.Трамп заявлял, что демократы "украли" у него победу на выборах, однако эти заявления не нашли подтверждения в судах.
https://ria.ru/20210206/informatsiya-1596265837.html
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РИА Новости
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дональд трамп, fox news, сша, в мире
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Телекомпания Fox News Media
убирает из эфира одну из самых популярных программ Lou Dobbs Tonight ("Сегодня вечером с Лу Доббсом"), ведущий которой поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа
и его утверждения о фальсификациях на президентских выборах, сообщает газета Los Angeles Times
со ссылкой на представителя телеканала.
Программа Доббса выходила в эфир дважды за вечер, в 17.00 и 19.00. По словам представителя Fox News, в пятницу должна быть показана последняя передача. Со следующей недели программа будет называться Fox Business Tonight, и ее будут вести Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман.
При этом, 75-летний Доббс продолжат работать по контракту с Fox News, но, по всей вероятности, он больше не появится в эфире телекомпании, сообщает газета.
Издание отмечает, что об отказе от программы стало известно спустя сутки после того, как компания Smartmatic, производящая программное обеспечение для проведения голосования, подала иск против Fox News и трех ведущих телеканала, в том числе Доббса. Тем не менее, ряд источников газеты указывают, что решение об отмене Lou Dobbs Tonight возникли еще до подачи иска.
Ранее в четверг сообщалось, что компания по выборным технологиям Smartmatic требует 2,7 миллиарда долларов с бывшего президента Дональда Трампа и телеканала Fox News за клевету. Компания заявляет, что Трамп и телеканал вступили в сговор с целью распространения ложных сведений о компании.
Ранее компания Dominion Voting Systems подала иск против адвокатов Трампа Руди Джулиани
и Сидни Пауэлл, требуя с них 1,3 миллиарда долларов.
Трамп заявлял, что демократы "украли" у него победу на выборах, однако эти заявления не нашли подтверждения в судах.