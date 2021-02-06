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В Петербурге рассказали, как в городе проходит вакцинация от коронавируса
В Петербурге рассказали, как в городе проходит вакцинация от коронавируса
Более 102 тысяч жителей Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T21:08
2021-02-06T21:08
2021-02-06T21:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Более 102 тысяч жителей Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7841 человек, вторично – 1808", - говорится в материалах.Всего в город поступило 218 642 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 54 598 комплектов.
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