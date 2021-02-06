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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/privivki-1596340880.html
В Петербурге рассказали, как в городе проходит вакцинация от коронавируса
В Петербурге рассказали, как в городе проходит вакцинация от коронавируса
Более 102 тысяч жителей Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T21:08
2021-02-06T21:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
санкт-петербург
вакцинация
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Более 102 тысяч жителей Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7841 человек, вторично – 1808", - говорится в материалах.Всего в город поступило 218 642 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 54 598 комплектов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, вакцинация, общество

В Петербурге рассказали, как в городе проходит вакцинация от коронавируса

21:08 06.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Более 102 тысяч жителей Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7841 человек, вторично – 1808", - говорится в материалах.
Всего в город поступило 218 642 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 54 598 комплектов.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургВакцинацияОбщество
 
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