https://ria.ru/20210206/prilozhenie-1596300051.html

В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение

В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение

Техзадание на создание модуля для борьбы с дистанционным мошенничеством не предусматривает доступ к телефонной книге владельца устройства, сообщает РБК со... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:43

2021-02-06T13:43

2021-02-06T14:43

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Техзадание на создание модуля для борьбы с дистанционным мошенничеством не предусматривает доступ к телефонной книге владельца устройства, сообщает РБК со ссылкой на Министерство внутренних дел.Ранее МВД разместило тендер на разработку мобильного приложения, способного блокировать входящие звонки, SMS и MMS-сообщения с телефонных номеров, сведения о которых (как о мошеннических) содержатся в официальном интернет-приложении министерства.Согласно тактико-техническим требованиям, модуль должен иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с номерами в системе ведомства, которые идентифицированы как используемые мошенниками. Это нужно для того, чтобы владелец телефона мог выбрать функцию "блокировка" или "предупреждение". В техзадании также отмечается, что приложение не должно "отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства".

https://ria.ru/20201219/billing-1589996645.html

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2021

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, общество