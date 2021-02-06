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В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
Техзадание на создание модуля для борьбы с дистанционным мошенничеством не предусматривает доступ к телефонной книге владельца устройства, сообщает РБК со... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T13:43
2021-02-06T14:43
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Техзадание на создание модуля для борьбы с дистанционным мошенничеством не предусматривает доступ к телефонной книге владельца устройства, сообщает РБК со ссылкой на Министерство внутренних дел.Ранее МВД разместило тендер на разработку мобильного приложения, способного блокировать входящие звонки, SMS и MMS-сообщения с телефонных номеров, сведения о которых (как о мошеннических) содержатся в официальном интернет-приложении министерства.Согласно тактико-техническим требованиям, модуль должен иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с номерами в системе ведомства, которые идентифицированы как используемые мошенниками. Это нужно для того, чтобы владелец телефона мог выбрать функцию "блокировка" или "предупреждение". В техзадании также отмечается, что приложение не должно "отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства".
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, общество

В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение

13:43 06.02.2021 (обновлено: 14:43 06.02.2021)
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
CC0 / TeroVesalainen /
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МОСКВА, 6 фев РИА Новости. Техзадание на создание модуля для борьбы с дистанционным мошенничеством не предусматривает доступ к телефонной книге владельца устройства, сообщает РБК со ссылкой на Министерство внутренних дел.
"Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля "Антимошенник" предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее МВД разместило тендер на разработку мобильного приложения, способного блокировать входящие звонки, SMS и MMS-сообщения с телефонных номеров, сведения о которых (как о мошеннических) содержатся в официальном интернет-приложении министерства.
Согласно тактико-техническим требованиям, модуль должен иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с номерами в системе ведомства, которые идентифицированы как используемые мошенниками. Это нужно для того, чтобы владелец телефона мог выбрать функцию "блокировка" или "предупреждение". В техзадании также отмечается, что приложение не должно "отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства".
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)БезопасностьОбщество
 
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