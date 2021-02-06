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Число погибших при пожаре в жилом доме в Новой Москве возросло до трех

Число погибших при пожаре в жилом доме в Новой Москве возросло до трех

Число погибших при пожаре в поселке Мосрентген в Новой Москве возросло до трех, из них один взрослый и двое детей, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:32

2021-02-06T16:32

2021-02-06T22:03

мосрентген

россия

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших при пожаре в поселке Мосрентген в Новой Москве возросло до трех, из них один взрослый и двое детей, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС.По данным ведомства, пострадали 14 человек.При этом, как сообщили в столичном депздраве, различные травмы получили 15 человек, из них 12 госпитализировали. Для эвакуации в том числе задействовали медицинские вертолеты.Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме: огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. По данным МЧС, в 15:44 пожар полностью потушили. Ранее сообщалось о 12 пострадавших и двух погибших.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, отметили в СК.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всем пострадавшим окажут помощь.

мосрентген

россия

новая москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в поселке Мосрентген В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся жилой дом. Отмечается, что возгорание началось на балконе одной из квартир. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека 2021-02-06T16:32 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосрентген, россия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия