https://ria.ru/20210206/potok-1596332562.html

"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании

"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании

Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-06T19:46

2021-02-06T19:46

2021-02-07T01:19

северный поток — 2

дания

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.Трубоукладчик 24 января начал работы по возобновлению строительства газопровода. В датских водах необходимо уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.Как говорится в заявлении Nord Stream 2 AG, "Фортуна" успешно провела морские испытания и в субботу приступила к трубоукладке. Работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями."Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", — добавили в Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

https://ria.ru/20210206/avstriya-1596287249.html

дания

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северный поток — 2, дания