https://ria.ru/20210206/potok-1596332562.html
"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании
"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании
Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T19:46
2021-02-06T19:46
2021-02-07T01:19
северный поток — 2
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142188_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_5f4f6c6b591e333207396d3714ab6b52.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.Трубоукладчик 24 января начал работы по возобновлению строительства газопровода. В датских водах необходимо уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.Как говорится в заявлении Nord Stream 2 AG, "Фортуна" успешно провела морские испытания и в субботу приступила к трубоукладке. Работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями."Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", — добавили в Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
https://ria.ru/20210206/avstriya-1596287249.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b8cb66e47f4d0314ff46fdfc1069e1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, дания