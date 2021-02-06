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"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании
"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании
Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T19:46
2021-02-07T01:19
северный поток — 2
дания
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.Трубоукладчик 24 января начал работы по возобновлению строительства газопровода. В датских водах необходимо уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.Как говорится в заявлении Nord Stream 2 AG, "Фортуна" успешно провела морские испытания и в субботу приступила к трубоукладке. Работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями."Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", — добавили в Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
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северный поток — 2, дания

"Фортуна" начала укладку трубы "Северного потока — 2" в водах Дании

19:46 06.02.2021 (обновлено: 01:19 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Трубоукладчик 24 января начал работы по возобновлению строительства газопровода. В датских водах необходимо уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.
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Как говорится в заявлении Nord Stream 2 AG, "Фортуна" успешно провела морские испытания и в субботу приступила к трубоукладке. Работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.
"Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", — добавили в Nord Stream 2 AG.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
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