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"Сдались за считанные дни": как Польша проиграла в войне с Россией
"Сдались за считанные дни": как Польша проиграла в войне с Россией
Полный разгром армии и сдача столицы на четвертый день войны — польские генералы попытались смоделировать нападение на Польшу с востока. Учения закончились... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:00
2021-02-06T08:02
россия
министерство обороны польши
константин сивков
нато
польша
безопасность
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Полный разгром армии и сдача столицы на четвертый день войны — польские генералы попытались смоделировать нападение на Польшу с востока. Учения закончились полным провалом — обороняющимся не помогла даже новейшая американская военная техника. Почему Войско польское разучилось воевать — в материале РИА Новости.Виртуальное нападениеК крупнейшим за последние годы командно-штабным учениям "Зима-20" привлекли несколько тысяч офицеров. По сценарию маневров, нападали на Польшу с восточных рубежей, то есть, очевидно, в качестве "врага" снова выбрали Россию.Планировалось, что польская армия продержится как минимум три недели. Однако все решилось гораздо раньше. Уже через четыре дня войска противника взяли Варшаву в плотное кольцо, а военно-морской флот и авиация Польши были разбиты. Армия полностью прекратила сопротивление.Причем в виртуальных маневрах поляки воевали не только имеющимся вооружением. Применяли новейшую американскую технику, которую Варшава уже закупила или планирует приобрести в ближайшее десятилетие: истребители-"невидимки" F-35, зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские системы HIMARS. Это, по уверениям военного руководства Польши, серьезно укрепит потенциал вооруженных сил. Однако смоделированные боевые действия показали, что на практике все несколько иначе.Усиление восточного фланга, чем Польша активно занимается в последнее время, также не принесло желаемых результатов — технику и войска, обороняющие границу, быстро уничтожили. Потери огромные, признались в Минобороны Польши: в батальонах первой линии — 60-80 процентов личного состава.По информации польского издания Interia, командиры подразделений зачастую не понимали приказов командования, а порой их просто не выполняли. Тактика главнокомандующего практически сразу привела к потере ключевых вооружений, а большинство оборонных предприятий досталось противнику, сообщили участники маневров.В Минобороны Польши не раскрыли деталей и не объяснили столь сокрушительное поражение польской армии. Сказали лишь, что сделают соответствующие выводы, изучат и учтут ошибки в планировании боевых операций."Почувствовать русскую угрозу"По словам эксперта аналитического клуба "Валдай" Артема Куреева, штабные учения, безусловно, выявляют сильные и слабые стороны военного планирования."Вместе с тем они не дают возможности оценить реальную мобильность войск, уровень боевой подготовки солдат и офицеров, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Тем более при компьютерном моделировании. Так что к выводу о разгроме Польши за четыре дня стоит относиться с осторожностью. К тому же много вопросов к вводным, которые использовала польская армия. Например, по какому принципу они учитывали поддержку ВВС стран НАТО и сколько времени уделяли подготовке в предвоенный период".Куреев добавил: результаты учений совсем не значат, что армия Польши очень слаба. "Это, безусловно, и сигнал союзникам, и желание заставить население "почувствовать русскую угрозу", — считает эксперт. — Также это способ мотивировать ту часть офицерства, которая не верит в войну России с НАТО. Кроме того, благодаря моделированию поляки наверняка начнут разрабатывать новые планы гипотетической войны с учетом реальных возможностей своей армии".Собеседник напомнил, что в СССР перед Великой Отечественной тоже проводили штабные учения, давшие не самыми приятные результаты. Тогда далеко не все ошибки учли, и, как следствие, первые несколько месяцев войны были очень тяжелыми для Красной армии.Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также полагает, что польское руководство стремится продемонстрировать населению "русскую угрозу"."Сам факт публикации подобных данных говорит о том, что это пропагандистская акция, — указал эксперт. — Чтобы мобилизовать народ, Россию выставляют мощной, агрессивной военной державой, которая захватит Польшу всего за четыре дня. Кроме того, это и попытка активизировать другие страны, обратить их внимание на опасность России".Во всеоружииО "российской угрозе" мир слышит чаще всего именно из Польши — и Прибалтийских стран. Хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда ни на кого не нападет. Поляки планомерно готовятся к войне. Главный союзник — естественно, США. Варшава выделила миллиарды долларов на закупку военной техники. Так, уже заказали 32 многоцелевых истребителя F-35 (стоимость контракта — около 4,6 миллиарда долларов). Первые самолеты поступят в Польшу в 2025-м. Ими планируется заменить МиГ-29 и Су-22 советского производства.В марте 2018-го договорились о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что на первом этапе — в 2021-2022-м — польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первая партия — 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. В правительстве Польши неоднократно заявляли, что новые системы ПВО разместят у границ России.В прошлом году подписали контракт на американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров. За 400 миллионов долларов Польша приобретет 20 пусковых установок, боеприпасы, учебный и логистический центр. По мнению российских экспертов, HIMARS нацелят исключительно на Калининградскую область. Кроме того, Варшава получит противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin — 60 пусковых установок и 180 управляемых ракет.Впрочем, добавил Сивков, результаты маневров "Зима-20" вовсе не далеки от действительности и американское оружие вряд ли решит исход дела в пользу Польши в случае реальной войны."Российские Вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию, — говорит эксперт. — При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли. В частности, HIMARS ничего особенного из себя не представляют — наши "Искандеры" раза в три превосходят их по боевому потенциалу. "Пэтриоты" тоже значительно уступают нашей С-400. F-35 — да, великолепная машина, но стоимость запредельная. Нельзя не учитывать и проблемы с эксплуатацией. Да и не думаю, что американцы поставят полякам самые современные ракеты воздушного боя. Поэтому F-35 проиграют российским истребителям".Как бы то ни было, Вашингтон поддерживает Варшаву не только военной техникой. В Польше сегодня размещены на постоянной основе 4,5 тысячи американских военнослужащих. Поляки также очень надеялись на прибытие в страну еще тысячи солдат и офицеров после решения Пентагона вывести часть контингента из Германии.
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россия, министерство обороны польши, константин сивков, нато, польша, безопасность

"Сдались за считанные дни": как Польша проиграла в войне с Россией

08:00 06.02.2021 (обновлено: 08:02 06.02.2021)
 
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/FacebookПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Полный разгром армии и сдача столицы на четвертый день войны — польские генералы попытались смоделировать нападение на Польшу с востока. Учения закончились полным провалом — обороняющимся не помогла даже новейшая американская военная техника. Почему Войско польское разучилось воевать — в материале РИА Новости.

Виртуальное нападение

К крупнейшим за последние годы командно-штабным учениям "Зима-20" привлекли несколько тысяч офицеров. По сценарию маневров, нападали на Польшу с восточных рубежей, то есть, очевидно, в качестве "врага" снова выбрали Россию.
Планировалось, что польская армия продержится как минимум три недели. Однако все решилось гораздо раньше. Уже через четыре дня войска противника взяли Варшаву в плотное кольцо, а военно-морской флот и авиация Польши были разбиты. Армия полностью прекратила сопротивление.
Причем в виртуальных маневрах поляки воевали не только имеющимся вооружением. Применяли новейшую американскую технику, которую Варшава уже закупила или планирует приобрести в ближайшее десятилетие: истребители-"невидимки" F-35, зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские системы HIMARS. Это, по уверениям военного руководства Польши, серьезно укрепит потенциал вооруженных сил. Однако смоделированные боевые действия показали, что на практике все несколько иначе.
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Усиление восточного фланга, чем Польша активно занимается в последнее время, также не принесло желаемых результатов — технику и войска, обороняющие границу, быстро уничтожили. Потери огромные, признались в Минобороны Польши: в батальонах первой линии — 60-80 процентов личного состава.
По информации польского издания Interia, командиры подразделений зачастую не понимали приказов командования, а порой их просто не выполняли. Тактика главнокомандующего практически сразу привела к потере ключевых вооружений, а большинство оборонных предприятий досталось противнику, сообщили участники маневров.
В Минобороны Польши не раскрыли деталей и не объяснили столь сокрушительное поражение польской армии. Сказали лишь, что сделают соответствующие выводы, изучат и учтут ошибки в планировании боевых операций.
© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"
Солдаты польской армии во время учений НАТО Анаконда-2016 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"

"Почувствовать русскую угрозу"

По словам эксперта аналитического клуба "Валдай" Артема Куреева, штабные учения, безусловно, выявляют сильные и слабые стороны военного планирования.
"Вместе с тем они не дают возможности оценить реальную мобильность войск, уровень боевой подготовки солдат и офицеров, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Тем более при компьютерном моделировании. Так что к выводу о разгроме Польши за четыре дня стоит относиться с осторожностью. К тому же много вопросов к вводным, которые использовала польская армия. Например, по какому принципу они учитывали поддержку ВВС стран НАТО и сколько времени уделяли подготовке в предвоенный период".
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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Куреев добавил: результаты учений совсем не значат, что армия Польши очень слаба. "Это, безусловно, и сигнал союзникам, и желание заставить население "почувствовать русскую угрозу", — считает эксперт. — Также это способ мотивировать ту часть офицерства, которая не верит в войну России с НАТО. Кроме того, благодаря моделированию поляки наверняка начнут разрабатывать новые планы гипотетической войны с учетом реальных возможностей своей армии".
Собеседник напомнил, что в СССР перед Великой Отечественной тоже проводили штабные учения, давшие не самыми приятные результаты. Тогда далеко не все ошибки учли, и, как следствие, первые несколько месяцев войны были очень тяжелыми для Красной армии.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также полагает, что польское руководство стремится продемонстрировать населению "русскую угрозу".
"Сам факт публикации подобных данных говорит о том, что это пропагандистская акция, — указал эксперт. — Чтобы мобилизовать народ, Россию выставляют мощной, агрессивной военной державой, которая захватит Польшу всего за четыре дня. Кроме того, это и попытка активизировать другие страны, обратить их внимание на опасность России".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанк PT-91 "Тварды" на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Танк PT-91 Тварды на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Танк PT-91 "Тварды" на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише

Во всеоружии

О "российской угрозе" мир слышит чаще всего именно из Польши — и Прибалтийских стран. Хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда ни на кого не нападет.
Поляки планомерно готовятся к войне. Главный союзник — естественно, США. Варшава выделила миллиарды долларов на закупку военной техники. Так, уже заказали 32 многоцелевых истребителя F-35 (стоимость контракта — около 4,6 миллиарда долларов). Первые самолеты поступят в Польшу в 2025-м. Ими планируется заменить МиГ-29 и Су-22 советского производства.
В марте 2018-го договорились о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что на первом этапе — в 2021-2022-м — польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первая партия — 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. В правительстве Польши неоднократно заявляли, что новые системы ПВО разместят у границ России.
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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В прошлом году подписали контракт на американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров. За 400 миллионов долларов Польша приобретет 20 пусковых установок, боеприпасы, учебный и логистический центр. По мнению российских экспертов, HIMARS нацелят исключительно на Калининградскую область. Кроме того, Варшава получит противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin — 60 пусковых установок и 180 управляемых ракет.
Впрочем, добавил Сивков, результаты маневров "Зима-20" вовсе не далеки от действительности и американское оружие вряд ли решит исход дела в пользу Польши в случае реальной войны.
© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
"Российские Вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию, — говорит эксперт. — При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли. В частности, HIMARS ничего особенного из себя не представляют — наши "Искандеры" раза в три превосходят их по боевому потенциалу. "Пэтриоты" тоже значительно уступают нашей С-400. F-35 — да, великолепная машина, но стоимость запредельная. Нельзя не учитывать и проблемы с эксплуатацией. Да и не думаю, что американцы поставят полякам самые современные ракеты воздушного боя. Поэтому F-35 проиграют российским истребителям".
Как бы то ни было, Вашингтон поддерживает Варшаву не только военной техникой. В Польше сегодня размещены на постоянной основе 4,5 тысячи американских военнослужащих. Поляки также очень надеялись на прибытие в страну еще тысячи солдат и офицеров после решения Пентагона вывести часть контингента из Германии.
© Flickr / U.S. Army EuropeЦеремония встречи американских военных в городе Сквежина, Польша
Церемония встречи американских военных в городе Сквежина, Польша - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Flickr / U.S. Army Europe
Церемония встречи американских военных в городе Сквежина, Польша
 
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