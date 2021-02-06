https://ria.ru/20210206/podderzhka-1596280777.html

В Швеции захотели поддержать "сторонников демократии" в России

В Швеции захотели поддержать "сторонников демократии" в России

Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку "сторонникам демократии" в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос на имя... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T10:09

2021-02-06T10:09

2021-02-06T11:09

россия

владимир путин

москва

санкт-петербург

анн линде (мид швеции)

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку "сторонникам демократии" в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос на имя министра иностранных дел страны Анн Линде.Парламентарий поинтересовался, планируется ли введение "более жестких мер против России" для содействия "демократическим активистам" и оказания давления на "российский режим".Вчера российский МИД объявил персонами нон грата дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях: сотрудников шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. В Кремле назвали организаторов незаконных мероприятий провокаторами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210205/aktsii-1596156626.html

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россия, владимир путин, москва, санкт-петербург, анн линде (мид швеции), в мире