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В Швеции захотели поддержать "сторонников демократии" в России
В Швеции захотели поддержать "сторонников демократии" в России
Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку "сторонникам демократии" в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос на имя... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:09
2021-02-06T11:09
россия
владимир путин
москва
санкт-петербург
анн линде (мид швеции)
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку "сторонникам демократии" в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос на имя министра иностранных дел страны Анн Линде.Парламентарий поинтересовался, планируется ли введение "более жестких мер против России" для содействия "демократическим активистам" и оказания давления на "российский режим".Вчера российский МИД объявил персонами нон грата дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях: сотрудников шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. В Кремле назвали организаторов незаконных мероприятий провокаторами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, владимир путин, москва, санкт-петербург, анн линде (мид швеции), в мире

В Швеции захотели поддержать "сторонников демократии" в России

10:09 06.02.2021 (обновлено: 11:09 06.02.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев РИА Новости. Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку "сторонникам демократии" в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос на имя министра иностранных дел страны Анн Линде.
Парламентарий поинтересовался, планируется ли введение "более жестких мер против России" для содействия "демократическим активистам" и оказания давления на "российский режим".
"Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение", — отметил Вихель.
Вчера российский МИД объявил персонами нон грата дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях: сотрудников шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
Сотрудники правоохранительных органов в районе улицы Маросейка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:53
В Кремле осудили любые незаконные акции
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. В Кремле назвали организаторов незаконных мероприятий провокаторами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
 
РоссияВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургАнн Линде (МИД Швеции)В мире
 
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