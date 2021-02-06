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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210206/plavuchie-1596218150.html
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города
Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?
2021-02-06T12:00
2021-02-06T12:08
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
общество
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Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города
Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?
audio/mpeg
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города
Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?
audio/mpeg
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.Это четвёртый эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях, в Заполярье и под водой.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Виктор ВахонеевПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, технологии, общество

Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

12:00 06.02.2021 (обновлено: 12:08 06.02.2021)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города
12:00
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Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.
Это четвёртый эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях, в Заполярье и под водой.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Эксперт эпизода Виктор Вахонеев
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