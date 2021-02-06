https://ria.ru/20210206/plavuchie-1596218150.html

Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?

2021-02-06T12:00

2021-02-06T12:00

2021-02-06T12:08

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596217969_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_e6fd677a83654883d18ab33a9de280d0.jpg

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет? audio/mpeg

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет? audio/mpeg

Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.Это четвёртый эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях, в Заполярье и под водой.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Виктор ВахонеевПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, технологии, общество