https://ria.ru/20210206/peterburg-1596316907.html
Полиция открывает улицы в центре Петербурга
Полиция открывает улицы в центре Петербурга
С улиц в центре Санкт-Петербурга, пересекающихся с Невским проспектом, уезжает дорожная техника, правоохранители снимают ограждения и пускают пешеходов,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:40
2021-02-06T16:40
2021-02-06T16:50
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. С улиц в центре Санкт-Петербурга, пересекающихся с Невским проспектом, уезжает дорожная техника, правоохранители снимают ограждения и пускают пешеходов, передает корреспондент РИА Новости.Так, у арки Главного штаба со стороны Невского проспекта представители силовых структур убирают металлические ограждения и загружают в полицейские автомобили свои защитные щиты. Поблизости на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки место временной стоянки покидает дорожная техника. Также от нее уже свободна набережная канала Грибоедова как в районе Казанского собора, так и напротив, у станции метро "Невский проспект".По наблюдениям корреспондента, городского общественного транспорта на Невском проспекте пока нет, однако интенсивность движения автомобилей и количество пешеходов заметно выросли.Ранее сообщалось, что по требованию ГУМВД с 12.30 в субботу на Невском проспекте было приостановлено движение общественного транспорта, в 13.00 закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект". В 14.53 станцию метро "Невский проспект" открыли для входа и выхода пассажиров.Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу днем выход пешеходов на Невский проспект был ограничен. По наблюдению корреспондента, дорожная техника перекрывала Садовую улицу на углу с Невским проспектом. Также коммунальная техника выставлена в районе Екатерининского сада между Невским проспектом и Александринским театром. Здесь же стояли металлические ограждения, рядом с которым дежурили правоохранители. Обстановка на Невском проспекте оставалась спокойной.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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По Невскому проспекту восстановили движение общественного транспорта
Движение общественного транспорта на Невском проспекте в Петербурге восстанавливается.
2021-02-06T16:40
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости.
С улиц в центре Санкт-Петербурга
, пересекающихся с Невским проспектом, уезжает дорожная техника, правоохранители снимают ограждения и пускают пешеходов, передает корреспондент РИА Новости.
Так, у арки Главного штаба со стороны Невского проспекта представители силовых структур убирают металлические ограждения и загружают в полицейские автомобили свои защитные щиты. Поблизости на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки место временной стоянки покидает дорожная техника. Также от нее уже свободна набережная канала Грибоедова как в районе Казанского собора, так и напротив, у станции метро "Невский проспект".
По наблюдениям корреспондента, городского общественного транспорта на Невском проспекте пока нет, однако интенсивность движения автомобилей и количество пешеходов заметно выросли.
Ранее сообщалось, что по требованию ГУМВД с 12.30 в субботу на Невском проспекте было приостановлено движение общественного транспорта, в 13.00 закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект". В 14.53 станцию метро "Невский проспект" открыли для входа и выхода пассажиров.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу днем выход пешеходов на Невский проспект был ограничен. По наблюдению корреспондента, дорожная техника перекрывала Садовую улицу на углу с Невским проспектом. Также коммунальная техника выставлена в районе Екатерининского сада между Невским проспектом и Александринским театром
. Здесь же стояли металлические ограждения, рядом с которым дежурили правоохранители. Обстановка на Невском проспекте оставалась спокойной.