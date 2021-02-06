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В Петербурге возобновили работу станции "Невский проспект"
В Петербурге возобновили работу станции "Невский проспект"
Станцию метро "Невский проспект" в Санкт-Петербурге открыли для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:01
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гуп "петербургский метрополитен"
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Станцию метро "Невский проспект" в Санкт-Петербурге открыли для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен"."В 14.53 станция метро "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в 13.00 были закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект".Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на Невском проспекте остается спокойной, несмотря на то, что перпендикулярные улицы перекрыты дорожной техникой, и выход оттуда на проспект ограничен.Люди спешат по своим делам, большого скопления правоохранителей не наблюдается. Сотрудники полиции вежливо отвечают на вопросы прохожих, советуя им оптимальные маршруты передвижения.Групп протестующих в районе Гостиного двора не наблюдается.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка спокойная: станцию метро "Невский Проспект" открыли для пассажиров
Обстановка спокойная: станцию метро "Невский Проспект" открыли для пассажиров
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гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург, общество

В Петербурге возобновили работу станции "Невский проспект"

15:01 06.02.2021 (обновлено: 15:34 06.02.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Станцию метро "Невский проспект" в Санкт-Петербурге открыли для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".
"В 14.53 станция метро "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 13.00 были закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект".
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на Невском проспекте остается спокойной, несмотря на то, что перпендикулярные улицы перекрыты дорожной техникой, и выход оттуда на проспект ограничен.
Люди спешат по своим делам, большого скопления правоохранителей не наблюдается. Сотрудники полиции вежливо отвечают на вопросы прохожих, советуя им оптимальные маршруты передвижения.
Групп протестующих в районе Гостиного двора не наблюдается.
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 14:54
В Петербурге ограничили выход пешеходов на Невский проспект
 
ГУП "Петербургский метрополитен"Санкт-ПетербургОбщество
 
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