https://ria.ru/20210206/peterburg-1596307236.html

В Петербурге возобновили работу станции "Невский проспект"

В Петербурге возобновили работу станции "Невский проспект"

Станцию метро "Невский проспект" в Санкт-Петербурге открыли для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:01

2021-02-06T15:01

2021-02-06T15:34

гуп "петербургский метрополитен"

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Станцию метро "Невский проспект" в Санкт-Петербурге открыли для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен"."В 14.53 станция метро "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в 13.00 были закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект".Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на Невском проспекте остается спокойной, несмотря на то, что перпендикулярные улицы перекрыты дорожной техникой, и выход оттуда на проспект ограничен.Люди спешат по своим делам, большого скопления правоохранителей не наблюдается. Сотрудники полиции вежливо отвечают на вопросы прохожих, советуя им оптимальные маршруты передвижения.Групп протестующих в районе Гостиного двора не наблюдается.

https://ria.ru/20210206/peterburg-1596306136.html

санкт-петербург

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Обстановка спокойная: станцию метро "Невский Проспект" открыли для пассажиров Обстановка спокойная: станцию метро "Невский Проспект" открыли для пассажиров 2021-02-06T15:01 true PT0M40S

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гуп "петербургский метрополитен", санкт-петербург, общество