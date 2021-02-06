https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию

Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию

В ноябре на 73-й сессии Всемирной ассамблеи эксперты ВОЗ заявили, что человечеству надо готовиться к новой вирусной пандемии. Посоветовали изучить опыт стран,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:03

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ноябре на 73-й сессии Всемирной ассамблеи эксперты ВОЗ заявили, что человечеству надо готовиться к новой вирусной пандемии. Посоветовали изучить опыт стран, которым удалось сдержать распространение COVID-19, укрепить медицинскую инфраструктуру и разработать препараты против 16 вирусов, считающихся наиболее опасными для человека. Однако, как выяснили ученые из Нидерландов, лидеры фармацевтической отрасли не готовы к новым вызовам. Предупрежден — значит, вооруженВсемирная организация здравоохранения еще два года назад прогнозировала, что в ближайшее время мир столкнется с опасной вирусной инфекцией. Эксперты указывали на одну из разновидностей птичьего гриппа, рассматривали и коронавирусы. К моменту глобального распространения SARS-CoV-2 ни одна страна не располагала ни лекарствами, ни защитой от него. Проекты, связанные с предшественником — SARS-CoV, вызвавшим в 2003-2004 годах вспышку тяжелого острого респираторного синдрома, и не менее опасным возбудителем MERS, по большей части уже свернули. В 2018-м практически никто в мире не занимался препаратам или вакцинами против коронавирусов — на это обратили внимание нидерландские специалисты, проанализировав исследовательскую активность крупнейших фаркомпаний. В итоге большинство государств оказались не готовы к стремительному распространению SARS-CoV-2. Лидеры фармотрасли создают лекарства и вакцины только от шести из 16 инфекций, отмеченных экспертами ВОЗ как потенциально пандемийные. Речь о вирусах, вызывающих лихорадки Эбола, Зика, Чикунгунью, геморрагическую лихорадку Марбург, энтеровирусные (неполио) инфекции и COVID-19. Большая часть сил сейчас по понятным причинам брошена на борьбу с новым коронавирусом — 63 проекта. По остальным — от одного до пяти. Работу над двумя препаратами против Эболы в последние два года вообще прекратили. Три четверти умираютПо мнению нидерландских экспертов, самый опасный вирус из тех, которым сейчас не уделяют внимания, — Нипах (семейство генипавирусов). Болезнь может протекать бессимптомно, а может спровоцировать серьезные респираторные проблемы и отек головного мозга. По разным данным, от 40 до 75 процентов инфицированных умирают. У 20 процентов выздоровевших фиксируют конвульсии, изменения личности и другие неврологические последствия. Впервые о вирусе заговорили в 1998-м — тогда его выявили у нескольких фермеров из штата Перак (Малайзия). Всего за полгода инфекционисты обнаружили 265 заболевших в трех штатах, 105 из них умерли. Как установили ученые, инфекция попала к людям после контакта с зараженными свиньями, которые подхватили его, съев финики. Предполагали, что на плодах осталась моча летучих лисиц — природных носителей вируса. Позже две крупные вспышки Нипах зарегистрировали в начале 2000-х в Бангладеше и Индии. Причем в последней регистрировали случаи передачи инфекции от человека к человеку. Средств от опасного вируса пока нет. Лечение — симптоматическая интенсивная терапия. В прошлом году американские ученые писали о рекомбинантной вакцине на основе препарата против вируса бешенства. У мышей, получивших инъекцию, вырабатывались специфические антитела к Нипаху, однако насколько безопасна такая прививка, пока неясно. У фармацевтических же компаний нет даже проекта по созданию лекарства для противодействия. Похожая ситуация и с другими генипавирусными инфекциями — например, вирусом Хендра, природными носителями которого также считают летучих мышей. При заражении одни пациенты отделываются слабыми гриппоподобными симптомами, а другие умирают из-за проблем с легкими и мозгом. Опасность близкоВ августе 2020-го стало известно, что 37 человек в Китае заразились вирусом SFTS, семеро из них умерли. Большинство жаловались на высокую температуру, кашель, рвоту и диарею. У некоторых развилась полиорганная недостаточность, закончившаяся смертью. По оценкам специалистов, летальность SFTS и вызванной им острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (severe fever with thrombocytopenia syndrome) — от 12 до 30 процентов. Вирус может передаваться от человека к человеку, правда, при очень тесном контакте, вместе с кровью или слизью. Ни специфического лечения, ни вакцины нет. SFTS относится к обширному семейству буньявирусов: известно больше трехсот его представителей. Их переносчики — комары, песчаные мухи, иксодовые клещи, заражается главным образом домашний скот, иногда кошки, мыши и другие млекопитающие. Люди подхватывают инфекцию случайно, однако у них она вызывает серьезные заболевания — например, лихорадку долины Рифт и конго-крымскую геморрагическую лихорадку: их летальность иногда доходит до 40 процентов. Пока эндемичныеВ январе и феврале 2020-го жители 26 из 36 штатов Нигерии (Африка) стали жаловаться на мышечные и головные боли, повышенную температуру, конъюнктивит и боль в горле. У некоторых появилась сыпь и начались судороги. Медики диагностировали лихорадку Ласса — опасное инфекционное заболевание, вызванное одним из представителей семейства аренавирусов. Вспышку довольно быстро подавили, однако погибли 70 человек. Всего же за два месяца зарегистрировали почти пятьсот случаев заражения. Хотя лихорадку Ласса считают эндемичной (то есть она не выходит за границы Черного континента), ВОЗ присвоила ее возбудителю и другим вирусам из семейства Arenaviridae высокий уровень пандемической опасности. Доказано, что они передаются от человека к человеку, а их летальность при серьезном течении иногда достигает 50 процентов. Несмотря на то что для лечения некоторых ареновирусных инфекций — той же лихорадки Ласса — применяют противовирусные препараты, от большинства все еще не существует лекарств. И ни от одного заболевания этой группы нет вакцин. Более того, согласно докладу нидерландских экспертов, крупные фармацевтические компании не планируют их создавать. Не лучшим образом дело обстоит и с филовирусами. От самых страшных — Эбола и Марбург — препараты разрабатывают, но остальные выпали из поля зрения исследователей. Хотя здоровью они наносят не меньший вред.

https://ria.ru/20210128/virus-1595019079.html

https://ria.ru/20200808/1575533486.html

https://ria.ru/20180421/1519021592.html

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пандемия, коронавирус covid-19, коронавирусы, биология, эпидемия, здоровье, воз, малайзия, нидерланды, бангладеш