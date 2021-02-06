Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
В ноябре на 73-й сессии Всемирной ассамблеи эксперты ВОЗ заявили, что человечеству надо готовиться к новой вирусной пандемии. Посоветовали изучить опыт стран,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:00
2021-02-06T08:03
наука
пандемия
коронавирус covid-19
коронавирусы
биология
эпидемия
здоровье
воз
малайзия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259678_0:85:3122:1841_1920x0_80_0_0_df3accb4ba22761cba3bf7bfc45832b8.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ноябре на 73-й сессии Всемирной ассамблеи эксперты ВОЗ заявили, что человечеству надо готовиться к новой вирусной пандемии. Посоветовали изучить опыт стран, которым удалось сдержать распространение COVID-19, укрепить медицинскую инфраструктуру и разработать препараты против 16 вирусов, считающихся наиболее опасными для человека. Однако, как выяснили ученые из Нидерландов, лидеры фармацевтической отрасли не готовы к новым вызовам. Предупрежден — значит, вооруженВсемирная организация здравоохранения еще два года назад прогнозировала, что в ближайшее время мир столкнется с опасной вирусной инфекцией. Эксперты указывали на одну из разновидностей птичьего гриппа, рассматривали и коронавирусы. К моменту глобального распространения SARS-CoV-2 ни одна страна не располагала ни лекарствами, ни защитой от него. Проекты, связанные с предшественником — SARS-CoV, вызвавшим в 2003-2004 годах вспышку тяжелого острого респираторного синдрома, и не менее опасным возбудителем MERS, по большей части уже свернули. В 2018-м практически никто в мире не занимался препаратам или вакцинами против коронавирусов — на это обратили внимание нидерландские специалисты, проанализировав исследовательскую активность крупнейших фаркомпаний. В итоге большинство государств оказались не готовы к стремительному распространению SARS-CoV-2. Лидеры фармотрасли создают лекарства и вакцины только от шести из 16 инфекций, отмеченных экспертами ВОЗ как потенциально пандемийные. Речь о вирусах, вызывающих лихорадки Эбола, Зика, Чикунгунью, геморрагическую лихорадку Марбург, энтеровирусные (неполио) инфекции и COVID-19. Большая часть сил сейчас по понятным причинам брошена на борьбу с новым коронавирусом — 63 проекта. По остальным — от одного до пяти. Работу над двумя препаратами против Эболы в последние два года вообще прекратили. Три четверти умираютПо мнению нидерландских экспертов, самый опасный вирус из тех, которым сейчас не уделяют внимания, — Нипах (семейство генипавирусов). Болезнь может протекать бессимптомно, а может спровоцировать серьезные респираторные проблемы и отек головного мозга. По разным данным, от 40 до 75 процентов инфицированных умирают. У 20 процентов выздоровевших фиксируют конвульсии, изменения личности и другие неврологические последствия. Впервые о вирусе заговорили в 1998-м — тогда его выявили у нескольких фермеров из штата Перак (Малайзия). Всего за полгода инфекционисты обнаружили 265 заболевших в трех штатах, 105 из них умерли. Как установили ученые, инфекция попала к людям после контакта с зараженными свиньями, которые подхватили его, съев финики. Предполагали, что на плодах осталась моча летучих лисиц — природных носителей вируса. Позже две крупные вспышки Нипах зарегистрировали в начале 2000-х в Бангладеше и Индии. Причем в последней регистрировали случаи передачи инфекции от человека к человеку. Средств от опасного вируса пока нет. Лечение — симптоматическая интенсивная терапия. В прошлом году американские ученые писали о рекомбинантной вакцине на основе препарата против вируса бешенства. У мышей, получивших инъекцию, вырабатывались специфические антитела к Нипаху, однако насколько безопасна такая прививка, пока неясно. У фармацевтических же компаний нет даже проекта по созданию лекарства для противодействия. Похожая ситуация и с другими генипавирусными инфекциями — например, вирусом Хендра, природными носителями которого также считают летучих мышей. При заражении одни пациенты отделываются слабыми гриппоподобными симптомами, а другие умирают из-за проблем с легкими и мозгом. Опасность близкоВ августе 2020-го стало известно, что 37 человек в Китае заразились вирусом SFTS, семеро из них умерли. Большинство жаловались на высокую температуру, кашель, рвоту и диарею. У некоторых развилась полиорганная недостаточность, закончившаяся смертью. По оценкам специалистов, летальность SFTS и вызванной им острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (severe fever with thrombocytopenia syndrome) — от 12 до 30 процентов. Вирус может передаваться от человека к человеку, правда, при очень тесном контакте, вместе с кровью или слизью. Ни специфического лечения, ни вакцины нет. SFTS относится к обширному семейству буньявирусов: известно больше трехсот его представителей. Их переносчики — комары, песчаные мухи, иксодовые клещи, заражается главным образом домашний скот, иногда кошки, мыши и другие млекопитающие. Люди подхватывают инфекцию случайно, однако у них она вызывает серьезные заболевания — например, лихорадку долины Рифт и конго-крымскую геморрагическую лихорадку: их летальность иногда доходит до 40 процентов. Пока эндемичныеВ январе и феврале 2020-го жители 26 из 36 штатов Нигерии (Африка) стали жаловаться на мышечные и головные боли, повышенную температуру, конъюнктивит и боль в горле. У некоторых появилась сыпь и начались судороги. Медики диагностировали лихорадку Ласса — опасное инфекционное заболевание, вызванное одним из представителей семейства аренавирусов. Вспышку довольно быстро подавили, однако погибли 70 человек. Всего же за два месяца зарегистрировали почти пятьсот случаев заражения. Хотя лихорадку Ласса считают эндемичной (то есть она не выходит за границы Черного континента), ВОЗ присвоила ее возбудителю и другим вирусам из семейства Arenaviridae высокий уровень пандемической опасности. Доказано, что они передаются от человека к человеку, а их летальность при серьезном течении иногда достигает 50 процентов. Несмотря на то что для лечения некоторых ареновирусных инфекций — той же лихорадки Ласса — применяют противовирусные препараты, от большинства все еще не существует лекарств. И ни от одного заболевания этой группы нет вакцин. Более того, согласно докладу нидерландских экспертов, крупные фармацевтические компании не планируют их создавать. Не лучшим образом дело обстоит и с филовирусами. От самых страшных — Эбола и Марбург — препараты разрабатывают, но остальные выпали из поля зрения исследователей. Хотя здоровью они наносят не меньший вред.
https://ria.ru/20210128/virus-1595019079.html
https://ria.ru/20200808/1575533486.html
https://ria.ru/20180421/1519021592.html
малайзия
нидерланды
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259678_171:66:2814:2048_1920x0_80_0_0_488c1943f7a298d4dc6689ac256c9036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пандемия, коронавирус covid-19, коронавирусы, биология, эпидемия, здоровье, воз, малайзия, нидерланды, бангладеш

Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию

08:00 06.02.2021 (обновлено: 08:03 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ноябре на 73-й сессии Всемирной ассамблеи эксперты ВОЗ заявили, что человечеству надо готовиться к новой вирусной пандемии. Посоветовали изучить опыт стран, которым удалось сдержать распространение COVID-19, укрепить медицинскую инфраструктуру и разработать препараты против 16 вирусов, считающихся наиболее опасными для человека. Однако, как выяснили ученые из Нидерландов, лидеры фармацевтической отрасли не готовы к новым вызовам.

Предупрежден — значит, вооружен

Всемирная организация здравоохранения еще два года назад прогнозировала, что в ближайшее время мир столкнется с опасной вирусной инфекцией. Эксперты указывали на одну из разновидностей птичьего гриппа, рассматривали и коронавирусы.
К моменту глобального распространения SARS-CoV-2 ни одна страна не располагала ни лекарствами, ни защитой от него. Проекты, связанные с предшественником — SARS-CoV, вызвавшим в 2003-2004 годах вспышку тяжелого острого респираторного синдрома, и не менее опасным возбудителем MERS, по большей части уже свернули.
В 2018-м практически никто в мире не занимался препаратам или вакцинами против коронавирусов — на это обратили внимание нидерландские специалисты, проанализировав исследовательскую активность крупнейших фаркомпаний. В итоге большинство государств оказались не готовы к стремительному распространению SARS-CoV-2.
Лидеры фармотрасли создают лекарства и вакцины только от шести из 16 инфекций, отмеченных экспертами ВОЗ как потенциально пандемийные. Речь о вирусах, вызывающих лихорадки Эбола, Зика, Чикунгунью, геморрагическую лихорадку Марбург, энтеровирусные (неполио) инфекции и COVID-19. Большая часть сил сейчас по понятным причинам брошена на борьбу с новым коронавирусом — 63 проекта. По остальным — от одного до пяти. Работу над двумя препаратами против Эболы в последние два года вообще прекратили.
© Иллюстрация РИА НовостиИз 16 вирусов с самым высоким уровнем пандемической опасности только к шести крупные фармкомпании разрабатывают вакцины и препараты. На рисунке они обозначены синим. Рядом с каждым патогеном указано количество посвященных ему исследовательских проектов. Группа игнорируемых вирусов обозначена красным
Разработка вакцин и препаратов против вирусов с наибольшим уровнем пандемической опасности - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Из 16 вирусов с самым высоким уровнем пандемической опасности только к шести крупные фармкомпании разрабатывают вакцины и препараты. На рисунке они обозначены синим. Рядом с каждым патогеном указано количество посвященных ему исследовательских проектов. Группа игнорируемых вирусов обозначена красным

Три четверти умирают

По мнению нидерландских экспертов, самый опасный вирус из тех, которым сейчас не уделяют внимания, — Нипах (семейство генипавирусов). Болезнь может протекать бессимптомно, а может спровоцировать серьезные респираторные проблемы и отек головного мозга. По разным данным, от 40 до 75 процентов инфицированных умирают. У 20 процентов выздоровевших фиксируют конвульсии, изменения личности и другие неврологические последствия.
Впервые о вирусе заговорили в 1998-м — тогда его выявили у нескольких фермеров из штата Перак (Малайзия). Всего за полгода инфекционисты обнаружили 265 заболевших в трех штатах, 105 из них умерли. Как установили ученые, инфекция попала к людям после контакта с зараженными свиньями, которые подхватили его, съев финики. Предполагали, что на плодах осталась моча летучих лисиц — природных носителей вируса.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 18:40
Ученые предупредили о вирусе с летальностью 75%
Позже две крупные вспышки Нипах зарегистрировали в начале 2000-х в Бангладеше и Индии. Причем в последней регистрировали случаи передачи инфекции от человека к человеку.
Средств от опасного вируса пока нет. Лечение — симптоматическая интенсивная терапия. В прошлом году американские ученые писали о рекомбинантной вакцине на основе препарата против вируса бешенства. У мышей, получивших инъекцию, вырабатывались специфические антитела к Нипаху, однако насколько безопасна такая прививка, пока неясно. У фармацевтических же компаний нет даже проекта по созданию лекарства для противодействия.
Похожая ситуация и с другими генипавирусными инфекциями — например, вирусом Хендра, природными носителями которого также считают летучих мышей. При заражении одни пациенты отделываются слабыми гриппоподобными симптомами, а другие умирают из-за проблем с легкими и мозгом.
Насекомое - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа 2020, 18:07
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS

Опасность близко

В августе 2020-го стало известно, что 37 человек в Китае заразились вирусом SFTS, семеро из них умерли. Большинство жаловались на высокую температуру, кашель, рвоту и диарею. У некоторых развилась полиорганная недостаточность, закончившаяся смертью.
По оценкам специалистов, летальность SFTS и вызванной им острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (severe fever with thrombocytopenia syndrome) — от 12 до 30 процентов. Вирус может передаваться от человека к человеку, правда, при очень тесном контакте, вместе с кровью или слизью. Ни специфического лечения, ни вакцины нет.
SFTS относится к обширному семейству буньявирусов: известно больше трехсот его представителей. Их переносчики — комары, песчаные мухи, иксодовые клещи, заражается главным образом домашний скот, иногда кошки, мыши и другие млекопитающие. Люди подхватывают инфекцию случайно, однако у них она вызывает серьезные заболевания — например, лихорадку долины Рифт и конго-крымскую геморрагическую лихорадку: их летальность иногда доходит до 40 процентов.
© Depositphotos / imagepointfrОдин из опасных для человека буньявирусов — хантавирус. По данным научного центра "Вектор", в России в среднем каждый год регистрируют шесть тысяч случаев заражения им. В основном после контакта с грызунами или их экскрементами. В мире насчитывается более 30 различных серотипов и генотипов хантавирусов, правда, пока ни один из них не был замечен в передаче от человека к человеку
Хантавирус - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / imagepointfr
Один из опасных для человека буньявирусов — хантавирус. По данным научного центра "Вектор", в России в среднем каждый год регистрируют шесть тысяч случаев заражения им. В основном после контакта с грызунами или их экскрементами. В мире насчитывается более 30 различных серотипов и генотипов хантавирусов, правда, пока ни один из них не был замечен в передаче от человека к человеку

Пока эндемичные

В январе и феврале 2020-го жители 26 из 36 штатов Нигерии (Африка) стали жаловаться на мышечные и головные боли, повышенную температуру, конъюнктивит и боль в горле. У некоторых появилась сыпь и начались судороги. Медики диагностировали лихорадку Ласса — опасное инфекционное заболевание, вызванное одним из представителей семейства аренавирусов. Вспышку довольно быстро подавили, однако погибли 70 человек. Всего же за два месяца зарегистрировали почти пятьсот случаев заражения.
Хотя лихорадку Ласса считают эндемичной (то есть она не выходит за границы Черного континента), ВОЗ присвоила ее возбудителю и другим вирусам из семейства Arenaviridae высокий уровень пандемической опасности. Доказано, что они передаются от человека к человеку, а их летальность при серьезном течении иногда достигает 50 процентов.
Красивые и смертельно опасные - РИА Новости, 1920, 21.04.2018
21 апреля 2018, 08:00Наука
Красивые и опасные: вирусы, от которых нет спасения
Несмотря на то что для лечения некоторых ареновирусных инфекций — той же лихорадки Ласса — применяют противовирусные препараты, от большинства все еще не существует лекарств. И ни от одного заболевания этой группы нет вакцин. Более того, согласно докладу нидерландских экспертов, крупные фармацевтические компании не планируют их создавать.
Не лучшим образом дело обстоит и с филовирусами. От самых страшных — Эбола и Марбург — препараты разрабатывают, но остальные выпали из поля зрения исследователей. Хотя здоровью они наносят не меньший вред.
 
НаукапандемияКоронавирус COVID-19КоронавирусыбиологияЭпидемияЗдоровьеВОЗМалайзияНидерландыБангладеш
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
14:40Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
Лента новостейМолния