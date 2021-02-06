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https://ria.ru/20210206/otpusk-1596175222.html
Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году
Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:41
2021-02-06T11:41
туризм
куда поехать
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туризм
туту.ру
новости - туризм
турция
минеральные воды
республика крым
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие более 1 300 человек. Как оказалось, каждый четвертый (27 процентов) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне. Из тех, кто поедет куда-то 14 процентов отдают предпочтение Крыму. Каждый десятый россиянин выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь — привлекают другие регионы России.В Турцию в 2021 году планируют отправиться семь процентов опрошенных, а 15 процентов намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать.
https://ria.ru/20210126/puteshestviya-1594649272.html
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куда поехать, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм, турция, минеральные воды, республика крым, краснодарский край

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году

11:41 06.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗавершение дачного сезона
Завершение дачного сезона - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие более 1 300 человек.
Как оказалось, каждый четвертый (27 процентов) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне.
Из тех, кто поедет куда-то 14 процентов отдают предпочтение Крыму. Каждый десятый россиянин выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь — привлекают другие регионы России.
В Турцию в 2021 году планируют отправиться семь процентов опрошенных, а 15 процентов намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.
Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать.
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26 января, 18:01Туризм
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Туризмкуда поехатьРоссияТуризмТуту.руНовости - ТуризмТурцияМинеральные ВодыРеспублика КрымКраснодарский край
 
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