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Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году
Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:41
2021-02-06T11:41
2021-02-06T11:41
туризм
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турция
минеральные воды
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие более 1 300 человек. Как оказалось, каждый четвертый (27 процентов) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне. Из тех, кто поедет куда-то 14 процентов отдают предпочтение Крыму. Каждый десятый россиянин выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь — привлекают другие регионы России.В Турцию в 2021 году планируют отправиться семь процентов опрошенных, а 15 процентов намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать.
https://ria.ru/20210126/puteshestviya-1594649272.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда поехать, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм, турция, минеральные воды, республика крым, краснодарский край
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие более 1 300 человек.
Как оказалось, каждый четвертый (27 процентов) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне.
Из тех, кто поедет куда-то 14 процентов отдают предпочтение Крыму. Каждый десятый россиянин выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь — привлекают другие регионы России.
В Турцию в 2021 году планируют отправиться семь процентов опрошенных, а 15 процентов намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.
Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать.