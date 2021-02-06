https://ria.ru/20210206/otpusk-1596175222.html

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в 2021 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:41

2021-02-06T11:41

2021-02-06T11:41

туризм

куда поехать

россия

туризм

туту.ру

новости - туризм

турция

минеральные воды

республика крым

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие более 1 300 человек. Как оказалось, каждый четвертый (27 процентов) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне. Из тех, кто поедет куда-то 14 процентов отдают предпочтение Крыму. Каждый десятый россиянин выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь — привлекают другие регионы России.В Турцию в 2021 году планируют отправиться семь процентов опрошенных, а 15 процентов намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.Еще 15 процентов в принципе не настроены отдыхать.

https://ria.ru/20210126/puteshestviya-1594649272.html

россия

турция

минеральные воды

республика крым

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда поехать, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм, турция, минеральные воды, республика крым, краснодарский край