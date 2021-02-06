https://ria.ru/20210206/otoplenie-1596300481.html

Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов

Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов

Городские службы Москвы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за резкого похолодания, сейчас она составляет 130 градусов, сообщил РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:47

2021-02-06T13:47

2021-02-06T14:24

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за резкого похолодания, сейчас она составляет 130 градусов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она достигает максимального значения - 130 градусов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210206/moroz-1596271734.html

москва

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петр бирюков, москва, общество