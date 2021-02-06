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Число обвиняемых по делу об избиении в Париже подростка с Украины выросло
Число обвиняемых по делу об избиении в Париже подростка с Украины выросло
Еще двум молодым людям предъявили обвинения по делу о нападении на подростка с украинскими корнями в Париже в середине января, общее число обвиняемых возросло... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:42
2021-02-06T19:42
франция
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в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еще двум молодым людям предъявили обвинения по делу о нападении на подростка с украинскими корнями в Париже в середине января, общее число обвиняемых возросло до 11, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в судебных органах.Двое новых подозреваемых сами предстали перед полицией во вторник и среду, отмечает издание. После окончания официального срока задержания, как сообщил изданию источник, им были предъявлены обвинения в "покушении на убийство, краже с применением насилия и участии в преступном сговоре".Таким образом, всего семь человек, проходящие по этому делу, обвиняются в покушении на убийство. На прошлой неделе сообщалось, что обвинения по делу о нападении на подростка предъявлены девяти молодым людям.Нападение произошло вечером 15 января в 15-м округе французской столицы. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около десяти человек.В результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. Прокуратура возбудила расследование по статье "покушение на убийство".
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франция, париж, в мире

Число обвиняемых по делу об избиении в Париже подростка с Украины выросло

19:42 06.02.2021
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в Париже - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еще двум молодым людям предъявили обвинения по делу о нападении на подростка с украинскими корнями в Париже в середине января, общее число обвиняемых возросло до 11, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в судебных органах.
Двое новых подозреваемых сами предстали перед полицией во вторник и среду, отмечает издание. После окончания официального срока задержания, как сообщил изданию источник, им были предъявлены обвинения в "покушении на убийство, краже с применением насилия и участии в преступном сговоре".
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Таким образом, всего семь человек, проходящие по этому делу, обвиняются в покушении на убийство. На прошлой неделе сообщалось, что обвинения по делу о нападении на подростка предъявлены девяти молодым людям.
Нападение произошло вечером 15 января в 15-м округе французской столицы. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около десяти человек.
В результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. Прокуратура возбудила расследование по статье "покушение на убийство".
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