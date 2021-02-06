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Специалист порекомендовал, в какой ситуации стоит сменить номер телефона
Специалист порекомендовал, в какой ситуации стоит сменить номер телефона
Если вы обнаружили, что ваш номер телефона попал в список рекламных рассылок или в руки мошенников, и избавиться от навязчивых звонков сложно, то лучше его... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:17
2021-02-06T01:17
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Если вы обнаружили, что ваш номер телефона попал в список рекламных рассылок или в руки мошенников, и избавиться от навязчивых звонков сложно, то лучше его сменить. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт объяснил, как определить, используют ваш телефонный номер или нет. Если поступают звонки от программ-роботов, с рекламой, приходят смс-уведомления со спамом, значит, ваш номер телефона попал в базу рассылок. Иногда номер телефона оказывается в чужом объявлении, потому что его автор ошибся и допустил опечатку. Могут звонить и мошенники. Вам могут звонить из банка или коллекторы в ситуации, когда у номера есть "история от его предыдущего владельца". Если вы воспользовались редкими услугами, то ваш телефон также может оказаться в рассылке. "В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM", - посоветовал Тимофеев.
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александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, технологии

Специалист порекомендовал, в какой ситуации стоит сменить номер телефона

01:17 06.02.2021
 
© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Depositphotos / terovesalainen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Если вы обнаружили, что ваш номер телефона попал в список рекламных рассылок или в руки мошенников, и избавиться от навязчивых звонков сложно, то лучше его сменить. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Эксперт объяснил, как определить, используют ваш телефонный номер или нет. Если поступают звонки от программ-роботов, с рекламой, приходят смс-уведомления со спамом, значит, ваш номер телефона попал в базу рассылок.
Иногда номер телефона оказывается в чужом объявлении, потому что его автор ошибся и допустил опечатку. Могут звонить и мошенники. Вам могут звонить из банка или коллекторы в ситуации, когда у номера есть "история от его предыдущего владельца".
Если вы воспользовались редкими услугами, то ваш телефон также может оказаться в рассылке. "В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM", - посоветовал Тимофеев.
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:03
Эксперт предупредил о новом способе телефонного мошенничества
 
Александр ТимофеевРЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
 
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