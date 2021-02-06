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Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме
Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал расследование МУС против Израиля изощренным антисемитизмом, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T21:01
2021-02-07T05:16
международный уголовный суд
биньямин нетаньяху
иерусалим
восточный иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал расследование МУС против Израиля изощренным антисемитизмом, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях в субботу вечером.Ранее в пятницу палата Международного уголовного суда постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений, совершенных Израилем на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме."Во-первых, он скандально объявляет военным преступлением тот факт, что евреи живут на своей родине, в Шило, Хевроне, Бейт-Эле, даже в нашей столице Иерусалиме. Во-вторых, утверждает, что наши солдаты-герои совершают военное преступление, когда защищают нас от террористов, которые приходят убивать наших детей и обстреливают ракетами наши города", - добавил Нетаньяху.При этом премьер-министр обвинил Международный уголовный суд в том, что, выдвигая "бредовые обвинения против единственной демократии на Ближнем Востоке", он отказывается расследовать "военные преступления, совершаемые жестокими диктатурами, такими как Иран и Сирия".Ранее в субботу в специальном заявлении армия Израиля назвала решение МУС предвзятым и заявила, что и дальше продолжит защищать безопасность страны и ее граждан, соблюдая национальное и международное право.Прокурор МУС Фату Бенсуда в декабре 2019 года заявила, что намерена провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных Израилем на палестинских территориях. По ее словам, это решение стало результатом поступившего обращения от Палестины. Однако тогда она отметила, что расследование будет начато только после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, на которой можно будет его проводить, "учитывая уникальные и спорные правовые и фактические вопросы, связанные с этой ситуацией".
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международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, в мире

Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме

21:01 06.02.2021 (обновлено: 05:16 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал расследование МУС против Израиля изощренным антисемитизмом, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях в субботу вечером.
Ранее в пятницу палата Международного уголовного суда постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений, совершенных Израилем на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме.
"Когда Международный суд в Гааге проводит расследование в отношении Израиля по абсолютно ложному обвинению в военных преступлениях - это изощренный антисемитизм. Этот трибунал был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство", - заявил премьер в видеообращении.
"Во-первых, он скандально объявляет военным преступлением тот факт, что евреи живут на своей родине, в Шило, Хевроне, Бейт-Эле, даже в нашей столице Иерусалиме. Во-вторых, утверждает, что наши солдаты-герои совершают военное преступление, когда защищают нас от террористов, которые приходят убивать наших детей и обстреливают ракетами наши города", - добавил Нетаньяху.
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При этом премьер-министр обвинил Международный уголовный суд в том, что, выдвигая "бредовые обвинения против единственной демократии на Ближнем Востоке", он отказывается расследовать "военные преступления, совершаемые жестокими диктатурами, такими как Иран и Сирия".
Ранее в субботу в специальном заявлении армия Израиля назвала решение МУС предвзятым и заявила, что и дальше продолжит защищать безопасность страны и ее граждан, соблюдая национальное и международное право.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в декабре 2019 года заявила, что намерена провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных Израилем на палестинских территориях. По ее словам, это решение стало результатом поступившего обращения от Палестины. Однако тогда она отметила, что расследование будет начато только после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, на которой можно будет его проводить, "учитывая уникальные и спорные правовые и фактические вопросы, связанные с этой ситуацией".
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