https://ria.ru/20210206/netanyakhu-1596339590.html

Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме

Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал расследование МУС против Израиля изощренным антисемитизмом, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-06T21:01

2021-02-06T21:01

2021-02-07T05:16

международный уголовный суд

биньямин нетаньяху

иерусалим

восточный иерусалим

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал расследование МУС против Израиля изощренным антисемитизмом, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях в субботу вечером.Ранее в пятницу палата Международного уголовного суда постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине и вероятных военных преступлений, совершенных Израилем на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме."Во-первых, он скандально объявляет военным преступлением тот факт, что евреи живут на своей родине, в Шило, Хевроне, Бейт-Эле, даже в нашей столице Иерусалиме. Во-вторых, утверждает, что наши солдаты-герои совершают военное преступление, когда защищают нас от террористов, которые приходят убивать наших детей и обстреливают ракетами наши города", - добавил Нетаньяху.При этом премьер-министр обвинил Международный уголовный суд в том, что, выдвигая "бредовые обвинения против единственной демократии на Ближнем Востоке", он отказывается расследовать "военные преступления, совершаемые жестокими диктатурами, такими как Иран и Сирия".Ранее в субботу в специальном заявлении армия Израиля назвала решение МУС предвзятым и заявила, что и дальше продолжит защищать безопасность страны и ее граждан, соблюдая национальное и международное право.Прокурор МУС Фату Бенсуда в декабре 2019 года заявила, что намерена провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных Израилем на палестинских территориях. По ее словам, это решение стало результатом поступившего обращения от Палестины. Однако тогда она отметила, что расследование будет начато только после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, на которой можно будет его проводить, "учитывая уникальные и спорные правовые и фактические вопросы, связанные с этой ситуацией".

https://ria.ru/20201216/mid-1589533425.html

https://ria.ru/20200123/1563791732.html

иерусалим

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, в мире