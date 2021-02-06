Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам визита.
Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом.
"Перед отъездом из Москвы верховный представитель на месте гибели почтил память выдающегося оппозиционного деятеля Бориса Немцова, который был убит шесть лет назад в центре Москвы", - говорится в заявлении.
Боррель также сообщил, что провел встречи в Москве "с представителями российских общественных организаций, в том числе НПО, которые сталкиваются с серьезными ограничениями в своей деятельности". Кроме того, Боррель встретился с представителями европейского бизнес-сообщества в России, с российскими учеными и аналитиками.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.