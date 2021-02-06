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Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы
Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T21:43
2021-02-06T21:43
россия
жозеп боррель
убийство бориса немцова
борис немцов
сергей лавров
евросоюз
москва
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам визита.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом."Перед отъездом из Москвы верховный представитель на месте гибели почтил память выдающегося оппозиционного деятеля Бориса Немцова, который был убит шесть лет назад в центре Москвы", - говорится в заявлении.Боррель также сообщил, что провел встречи в Москве "с представителями российских общественных организаций, в том числе НПО, которые сталкиваются с серьезными ограничениями в своей деятельности". Кроме того, Боррель встретился с представителями европейского бизнес-сообщества в России, с российскими учеными и аналитиками.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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россия, жозеп боррель, убийство бориса немцова, борис немцов, сергей лавров, евросоюз, москва

Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы

21:43 06.02.2021
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам визита.
Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом.
"Перед отъездом из Москвы верховный представитель на месте гибели почтил память выдающегося оппозиционного деятеля Бориса Немцова, который был убит шесть лет назад в центре Москвы", - говорится в заявлении.
Боррель также сообщил, что провел встречи в Москве "с представителями российских общественных организаций, в том числе НПО, которые сталкиваются с серьезными ограничениями в своей деятельности". Кроме того, Боррель встретился с представителями европейского бизнес-сообщества в России, с российскими учеными и аналитиками.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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РоссияЖозеп БоррельУбийство Бориса НемцоваБорис НемцовСергей ЛавровЕвросоюзМосква
 
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