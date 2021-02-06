https://ria.ru/20210206/nemtsov-1596343218.html

Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы

Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T21:43

2021-02-06T21:43

2021-02-06T21:43

россия

жозеп боррель

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борис немцов

сергей лавров

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам визита.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом."Перед отъездом из Москвы верховный представитель на месте гибели почтил память выдающегося оппозиционного деятеля Бориса Немцова, который был убит шесть лет назад в центре Москвы", - говорится в заявлении.Боррель также сообщил, что провел встречи в Москве "с представителями российских общественных организаций, в том числе НПО, которые сталкиваются с серьезными ограничениями в своей деятельности". Кроме того, Боррель встретился с представителями европейского бизнес-сообщества в России, с российскими учеными и аналитиками.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210206/borrel-1596338950.html

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россия, жозеп боррель, убийство бориса немцова, борис немцов, сергей лавров, евросоюз, москва