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Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T13:29
2021-02-06T13:29
2021-02-06T13:53
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления.По его словам, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к "несметному количеству" случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности."У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".Он пояснил, что на самом деле критическое состояние наступает именно из-за резкого снижения давления. Медик подчеркнул, что во всем мире "таблетки под язык" запрещены для самостоятельного использования, и посоветовал убрать их из домашней аптечки.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество