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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/mutatsii-1596338332.html
Ученые нашли главную причину мутации коронавируса в способе лечения
Ученые нашли главную причину мутации коронавируса в способе лечения
Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T20:49
2021-02-07T00:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.По словам специалистов, плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, могла оказать достаточное влияние на вирус, чтобы заставить его мутировать. Результатом изменений SARS-CoV-2 стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.Британские врачи в течение 102 дней лечили от коронавируса пациента, ранее перенесшего рак. Медики отслеживали, как менялся вирус в его организме на основе взятых у больного анализов. Сначала ему давали препарат ремдесивир, после которого специалисты не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2. Однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом "белке-шипе", который вирус использует для заражения здоровых клеток.В исследовании также говорится, что многочисленные мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.Специалисты уточнили, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм.
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596321335.html
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коронавирус covid-19, великобритания

Ученые нашли главную причину мутации коронавируса в способе лечения

20:49 06.02.2021 (обновлено: 00:37 07.02.2021)
 
CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
CC0 / kkolosov / Микроскоп
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.
По словам специалистов, плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, могла оказать достаточное влияние на вирус, чтобы заставить его мутировать. Результатом изменений SARS-CoV-2 стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.
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Британские врачи в течение 102 дней лечили от коронавируса пациента, ранее перенесшего рак. Медики отслеживали, как менялся вирус в его организме на основе взятых у больного анализов. Сначала ему давали препарат ремдесивир, после которого специалисты не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2. Однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом "белке-шипе", который вирус использует для заражения здоровых клеток.
В исследовании также говорится, что многочисленные мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.
"Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", — отметил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.
Специалисты уточнили, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Великобритания
 
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