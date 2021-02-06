https://ria.ru/20210206/mutatsii-1596338332.html

Ученые нашли главную причину мутации коронавируса в способе лечения

Ученые нашли главную причину мутации коронавируса в способе лечения

Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-06T20:49

2021-02-06T20:49

2021-02-07T00:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.По словам специалистов, плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, могла оказать достаточное влияние на вирус, чтобы заставить его мутировать. Результатом изменений SARS-CoV-2 стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.Британские врачи в течение 102 дней лечили от коронавируса пациента, ранее перенесшего рак. Медики отслеживали, как менялся вирус в его организме на основе взятых у больного анализов. Сначала ему давали препарат ремдесивир, после которого специалисты не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2. Однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом "белке-шипе", который вирус использует для заражения здоровых клеток.В исследовании также говорится, что многочисленные мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.Специалисты уточнили, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм.

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596321335.html

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596333822.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания