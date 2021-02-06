https://ria.ru/20210206/moroz-1596347386.html
Россиян предупредили о начале радиационного охлаждения
Россиян предупредили о начале радиационного охлаждения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете", почему в центральной России мороз начнет усиливаться. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T23:13
2021-02-06T23:13
2021-02-06T23:13
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете", почему в центральной России мороз начнет усиливаться.Специалист отметил, что в понедельник давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды. В этой ситуации будет происходить процесс радиационного охлаждения. По словам синоптика, к радиоактивности это явление не имеет отношения.Эксперт уточнил, что несмотря на морозы, находиться на улице будет комфортно благодаря низкой влажности и солнцу. "Настоящая пушкинская погода — мороз и солнце, день чудесный", — подытожил он.
https://ria.ru/20210206/rogozin-1596299790.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости
. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете"
, почему в центральной России мороз начнет усиливаться.
Специалист отметил, что в понедельник давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды. В этой ситуации будет происходить процесс радиационного охлаждения. По словам синоптика, к радиоактивности это явление не имеет отношения.
"Просто при малооблачной погоде начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха", — отметил Вильфанд.
Эксперт уточнил, что несмотря на морозы, находиться на улице будет комфортно благодаря низкой влажности и солнцу.
"Настоящая пушкинская погода — мороз и солнце, день чудесный", — подытожил он.