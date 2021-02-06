https://ria.ru/20210206/moroz-1596347386.html

Россиян предупредили о начале радиационного охлаждения

Россиян предупредили о начале радиационного охлаждения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете", почему в центральной России мороз начнет усиливаться. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T23:13

2021-02-06T23:13

2021-02-06T23:13

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете", почему в центральной России мороз начнет усиливаться.Специалист отметил, что в понедельник давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды. В этой ситуации будет происходить процесс радиационного охлаждения. По словам синоптика, к радиоактивности это явление не имеет отношения.Эксперт уточнил, что несмотря на морозы, находиться на улице будет комфортно благодаря низкой влажности и солнцу. "Настоящая пушкинская погода — мороз и солнце, день чудесный", — подытожил он.

https://ria.ru/20210206/rogozin-1596299790.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество