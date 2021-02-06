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Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Москве
Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Москве
Морозная погода в столичном регионе продлится до середины февраля, сообщил руководитель центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:09
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москва
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Морозная погода в столичном регионе продлится до середины февраля, сообщил руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.По прогнозам синоптиков, в выходные днем столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20.Самые морозные дни метеорологи ожидают в начале следующей недели. Так, температура в Москве составит от 21 до 26 градусов ниже нуля, а местами похолодает до минус 30. По его словам, потепление в столице и области стоит ждать во второй половине февраля.Накануне Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Москвы об аномальных морозах 7-11 февраля. Спасатели рекомендовали не обогревать помещения не предназначенными для этого электроприборами, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра.
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москва, общество

Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Москве

09:09 06.02.2021 (обновлено: 10:20 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев РИА Новости. Морозная погода в столичном регионе продлится до середины февраля, сообщил руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.
По прогнозам синоптиков, в выходные днем столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20.
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Самые морозные дни метеорологи ожидают в начале следующей недели. Так, температура в Москве составит от 21 до 26 градусов ниже нуля, а местами похолодает до минус 30.
"Вся первая половина февраля будет достаточно холодная. Температуры минус 15 градусов днем и минус 20 градусов ночью не будут редкостью до середины месяца", — уточнил Шувалов в эфире "Радио 1".
По его словам, потепление в столице и области стоит ждать во второй половине февраля.
Накануне Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Москвы об аномальных морозах 7-11 февраля. Спасатели рекомендовали не обогревать помещения не предназначенными для этого электроприборами, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра.
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