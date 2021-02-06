https://ria.ru/20210206/moroz-1596274734.html

Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Москве

Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Москве

Морозная погода в столичном регионе продлится до середины февраля, сообщил руководитель центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:09

2021-02-06T09:09

2021-02-06T10:20

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Морозная погода в столичном регионе продлится до середины февраля, сообщил руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.По прогнозам синоптиков, в выходные днем столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20.Самые морозные дни метеорологи ожидают в начале следующей недели. Так, температура в Москве составит от 21 до 26 градусов ниже нуля, а местами похолодает до минус 30. По его словам, потепление в столице и области стоит ждать во второй половине февраля.Накануне Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Москвы об аномальных морозах 7-11 февраля. Спасатели рекомендовали не обогревать помещения не предназначенными для этого электроприборами, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра.

https://ria.ru/20210206/moroz-1596271734.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество