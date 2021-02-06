https://ria.ru/20210206/moroz-1596271734.html

Морозы в Москве могут вызвать рост заболеваемости COVID-19, считает врач

Морозы в Москве могут вызвать рост заболеваемости COVID-19, считает врач

Морозы в Москве могут загнать людей в помещения вроде торговых центров и кафе, что в свою очередь может спровоцировать рост заболеваемости COVID, поэтому лучше... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:05

2021-02-06T08:05

2021-02-06T14:00

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Морозы в Москве могут загнать людей в помещения вроде торговых центров и кафе, что в свою очередь может спровоцировать рост заболеваемости COVID, поэтому лучше оставаться дома, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что Москву ждет долговременное и мощное арктическое вторжение, которое началось в пятницу, а на следующей неделе придут настоящие морозы, которых в городе не было 10 лет: ночью температура опустится до минус 30, днем до минус 21."Коронавирус передается от человека к человеку. А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться. Потому что идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении", - рассказал Малышев.По его словам, вероятность того, что в сильные морозы люди будут гулять, мала, а на улице проще держать дистанцию. "Да, когда большая группа людей стоят на остановке, есть опасность того, что могут заражаться. И надо помнить о масках. Иногда на входе утром, когда люди едут на работу, и двери общие - бывает скученность, тут тоже есть опасность. Требуют надевать в метро маски, а надо и до метро на входе, видишь народ - надень маску", - добавил Малышев.Врач отметил, что для снижения риска заболеть людям надо соблюдать все те правила, которые от них требуются, и по возможности оставаться дома.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/pandemiya-1596204334.html

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москва, общество