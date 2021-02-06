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Эксперт усомнился в способности России создать МиГ-41
Эксперт усомнился в способности России создать МиГ-41
Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия не будет создавать истребитель-перехватчик МиГ-41 в ближайшие годы. Об этом он пишет в американском журнале... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T18:47
2021-02-06T23:10
россия
су-57
миг-41
миг-25
миг-31
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия не будет создавать истребитель-перехватчик МиГ-41 в ближайшие годы. Об этом он пишет в американском журнале Aviation Week &amp; Space Technology.Россия планирует заменить МиГ-31 на новый самолет после 2030 года. Этот истребитель предназначен для защиты северных регионов России от крылатых ракет, пишет автор. Однако по мнению Бутовского, нынешние тренды в российском авиастроении и в экономике свидетельствуют о том, что страна не сможет себе позволить МиГ-41. Часть задач, которые должен был выполнять новый самолет, перенесут на истребитель-перехватчик Су-57.Специалист считает, что российские конструкторы могут модернизировать и продлить срок службы МиГ-31 и после 2030 года вместо того, чтобы тратить средства на новые МиГи. Тем не менее он уточняет, что десять лет — настолько большой срок, что прогнозировать что-либо в этом вопросе проблематично.МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/su57-1595209498.html
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россия, су-57, миг-41, миг-25, миг-31

Эксперт усомнился в способности России создать МиГ-41

18:47 06.02.2021 (обновлено: 23:10 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчебно-тренировочные полеты
Учебно-тренировочные полеты - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия не будет создавать истребитель-перехватчик МиГ-41 в ближайшие годы. Об этом он пишет в американском журнале Aviation Week & Space Technology.
Россия планирует заменить МиГ-31 на новый самолет после 2030 года. Этот истребитель предназначен для защиты северных регионов России от крылатых ракет, пишет автор.
Однако по мнению Бутовского, нынешние тренды в российском авиастроении и в экономике свидетельствуют о том, что страна не сможет себе позволить МиГ-41. Часть задач, которые должен был выполнять новый самолет, перенесут на истребитель-перехватчик Су-57.
"Особенно после его вооружения новой ракетой сверхдальнего действия "Изделие 810", — указывает автор.
Специалист считает, что российские конструкторы могут модернизировать и продлить срок службы МиГ-31 и после 2030 года вместо того, чтобы тратить средства на новые МиГи. Тем не менее он уточняет, что десять лет — настолько большой срок, что прогнозировать что-либо в этом вопросе проблематично.
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МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.
 
РоссияСу-57МиГ-41МиГ-25МиГ-31
 
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