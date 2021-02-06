https://ria.ru/20210206/mig-1596327560.html

Эксперт усомнился в способности России создать МиГ-41

Эксперт усомнился в способности России создать МиГ-41

Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия не будет создавать истребитель-перехватчик МиГ-41 в ближайшие годы. Об этом он пишет в американском журнале... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T18:47

2021-02-06T18:47

2021-02-06T23:10

россия

су-57

миг-41

миг-25

миг-31

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия не будет создавать истребитель-перехватчик МиГ-41 в ближайшие годы. Об этом он пишет в американском журнале Aviation Week & Space Technology.Россия планирует заменить МиГ-31 на новый самолет после 2030 года. Этот истребитель предназначен для защиты северных регионов России от крылатых ракет, пишет автор. Однако по мнению Бутовского, нынешние тренды в российском авиастроении и в экономике свидетельствуют о том, что страна не сможет себе позволить МиГ-41. Часть задач, которые должен был выполнять новый самолет, перенесут на истребитель-перехватчик Су-57.Специалист считает, что российские конструкторы могут модернизировать и продлить срок службы МиГ-31 и после 2030 года вместо того, чтобы тратить средства на новые МиГи. Тем не менее он уточняет, что десять лет — настолько большой срок, что прогнозировать что-либо в этом вопросе проблематично.МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/su57-1595209498.html

россия

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2021

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россия, су-57, миг-41, миг-25, миг-31