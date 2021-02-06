Эксперт усомнился в способности России создать МиГ-41
18:47 06.02.2021 (обновлено: 23:10 06.02.2021)
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия не будет создавать истребитель-перехватчик МиГ-41 в ближайшие годы. Об этом он пишет в американском журнале Aviation Week & Space Technology.
Россия планирует заменить МиГ-31 на новый самолет после 2030 года. Этот истребитель предназначен для защиты северных регионов России от крылатых ракет, пишет автор.
Однако по мнению Бутовского, нынешние тренды в российском авиастроении и в экономике свидетельствуют о том, что страна не сможет себе позволить МиГ-41. Часть задач, которые должен был выполнять новый самолет, перенесут на истребитель-перехватчик Су-57.
"Особенно после его вооружения новой ракетой сверхдальнего действия "Изделие 810", — указывает автор.
Специалист считает, что российские конструкторы могут модернизировать и продлить срок службы МиГ-31 и после 2030 года вместо того, чтобы тратить средства на новые МиГи. Тем не менее он уточняет, что десять лет — настолько большой срок, что прогнозировать что-либо в этом вопросе проблематично.
МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.