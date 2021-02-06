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Одну из платформ станции метро "Каширская" закроют до сентября
Одну из платформ станции метро "Каширская" закроют до сентября
Поезда московского метро, следующие в центр, не будут останавливаться на станции "Каширская" с 9 февраля по 31 августа из-за реконструкции, сообщает... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:41
2021-02-06T11:20
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Поезда московского метро, следующие в центр, не будут останавливаться на станции "Каширская" с 9 февраля по 31 августа из-за реконструкции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Мы продолжаем реконструкцию "Каширской" Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции "Коломенская", — говорится в сообщении.Отмечается, что первый и второй выходы закроют, третий и четвертый будут работать.Подчеркивается, что после запуска Большой кольцевой линии на 12 процентов разгрузится пересадка на "Каширской", на восемь процентов — перегон "Каширская" — "Коломенская", на четыре процента станет свободнее Каширское шоссе."Чтобы доехать до "Каширской" с юга, проезжайте до "Коломенской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. С "Каширской" в центр можно добраться, пересев с "Кантемировской" в обратном направлении", — добавляется в сообщении.
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московский метрополитен, общество

Одну из платформ станции метро "Каширская" закроют до сентября

10:41 06.02.2021 (обновлено: 11:20 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗапуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции "Лефортово" до "Электрозаводская"
Запуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции Лефортово до Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Поезда московского метро, следующие в центр, не будут останавливаться на станции "Каширская" с 9 февраля по 31 августа из-за реконструкции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Мы продолжаем реконструкцию "Каширской" Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции "Коломенская", — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый и второй выходы закроют, третий и четвертый будут работать.
Подчеркивается, что после запуска Большой кольцевой линии на 12 процентов разгрузится пересадка на "Каширской", на восемь процентов — перегон "Каширская" — "Коломенская", на четыре процента станет свободнее Каширское шоссе.
"Чтобы доехать до "Каширской" с юга, проезжайте до "Коломенской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. С "Каширской" в центр можно добраться, пересев с "Кантемировской" в обратном направлении", — добавляется в сообщении.
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