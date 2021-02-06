https://ria.ru/20210206/metro-1596283227.html

Одну из платформ станции метро "Каширская" закроют до сентября

Одну из платформ станции метро "Каширская" закроют до сентября

Поезда московского метро, следующие в центр, не будут останавливаться на станции "Каширская" с 9 февраля по 31 августа из-за реконструкции, сообщает... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T10:41

2021-02-06T10:41

2021-02-06T11:20

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Поезда московского метро, следующие в центр, не будут останавливаться на станции "Каширская" с 9 февраля по 31 августа из-за реконструкции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Мы продолжаем реконструкцию "Каширской" Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции "Коломенская", — говорится в сообщении.Отмечается, что первый и второй выходы закроют, третий и четвертый будут работать.Подчеркивается, что после запуска Большой кольцевой линии на 12 процентов разгрузится пересадка на "Каширской", на восемь процентов — перегон "Каширская" — "Коломенская", на четыре процента станет свободнее Каширское шоссе."Чтобы доехать до "Каширской" с юга, проезжайте до "Коломенской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. С "Каширской" в центр можно добраться, пересев с "Кантемировской" в обратном направлении", — добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210203/metro-1595879944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский метрополитен, общество