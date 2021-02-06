https://ria.ru/20210206/metro-1596276847.html

Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве

Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве

Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:37

2021-02-06T09:37

2021-02-06T11:41

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram."С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении.В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Задержание нарушителя общественного порядка Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram. "С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении. В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт. 2021-02-06T09:37 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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