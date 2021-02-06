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Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве
Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве
Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:37
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram."С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении.В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание нарушителя общественного порядка
Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram. "С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении. В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.
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видео, москва, московский метрополитен, происшествия
Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram.
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Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве

09:37 06.02.2021 (обновлено: 11:41 06.02.2021)
 
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram.
"С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении.
В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.
 
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