https://ria.ru/20210206/metro-1596276847.html
Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве
Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве
Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:37
2021-02-06T09:37
2021-02-06T11:41
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596287156_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_bcdc0e631c1c703cf636cebfbf89b944.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram."С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении.В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596287156_77:0:557:360_1920x0_80_0_0_66bb4d9b6c9787afb8da8eb885cbbdac.jpg
Задержание нарушителя общественного порядка
Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram. "С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении. В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь. Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.
2021-02-06T09:37
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, московский метрополитен, происшествия