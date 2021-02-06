В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти будут бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой. Зеленский пообещал принимать любые законные способы для "нейтрализации подобных угроз".
4 февраля, 07:35В Крыму назвали шантажом санкции Киева за полеты на полуостров
"Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти. Зеленский из достаточно либерального кандидата в президенты превратился в одиозную фигуру. Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, киевским властям стоит заняться социально-экономическим развитием своей страны и не вмешиваться в дела России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
1 февраля, 21:09В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум