https://ria.ru/20210206/krym-1596321938.html

В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове

В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T17:37

2021-02-06T17:37

2021-02-06T17:37

россия

владимир бобков

владимир зеленский

владимир путин

республика крым

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти будут бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой. Зеленский пообещал принимать любые законные способы для "нейтрализации подобных угроз"."Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти. Зеленский из достаточно либерального кандидата в президенты превратился в одиозную фигуру. Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами", - сказал РИА Новости Бобков.По его словам, киевским властям стоит заняться социально-экономическим развитием своей страны и не вмешиваться в дела России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html

https://ria.ru/20210201/krym-1595585261.html

россия

республика крым

украина

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россия, владимир бобков, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, оон, украина