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В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове
В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T17:37
2021-02-06T17:37
россия
владимир бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти будут бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой. Зеленский пообещал принимать любые законные способы для "нейтрализации подобных угроз"."Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти. Зеленский из достаточно либерального кандидата в президенты превратился в одиозную фигуру. Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами", - сказал РИА Новости Бобков.По его словам, киевским властям стоит заняться социально-экономическим развитием своей страны и не вмешиваться в дела России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html
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россия
республика крым
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россия, владимир бобков, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, оон, украина

В Крыму ответили на угрозы Зеленского бороться с бизнесом на полуострове

17:37 06.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти будут бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой. Зеленский пообещал принимать любые законные способы для "нейтрализации подобных угроз".
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"Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти. Зеленский из достаточно либерального кандидата в президенты превратился в одиозную фигуру. Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, киевским властям стоит заняться социально-экономическим развитием своей страны и не вмешиваться в дела России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВладимир БобковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымООНУкраина
 
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