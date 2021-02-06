https://ria.ru/20210206/kriptovalyuta-1596272189.html
Эксперты рассказали об ужесточении контроля за сделками с криптовалютой
Эксперты рассказали об ужесточении контроля за сделками с криптовалютой
Власти РФ начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, при этом уже сейчас у Федеральной... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:21
2021-02-06T08:21
2021-02-06T08:34
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти РФ начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, при этом уже сейчас у Федеральной налоговой службы есть возможность получать данные о сделках с криптовалютой от банков, а в дальнейшем ее доступ к такой информации расширится, рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.Купля-продажа криптовалюты в России с 2021 года стала легальной: президент Владимир Путин в июле прошлого года подписал закон, который разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Однако расплачиваться такой валютой на территории страны нельзя - закон запрещает криптовалюты как средство платежа в РФ. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, согласно которому доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. Граждане и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год.Обязательное декларирование доходов от криптовалют в РФ должно начаться со сделок, совершенных в 2021 году, а отчитаться перед налоговой нужно будет до 30 апреля 2022 года, указывает юрист, директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников. "Обязанность по подаче первой отчетности установлена в отношении текущего 2021 года, а сделать это налогоплательщикам необходимо не позднее 30 апреля 2022 года", - сказал он."Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими", - добавил эксперт.По словам официального представителя биржи криптовалют Garantex Татьяны Максименко, ФНС пока не имеет возможности отслеживать криптовалютные операции, но может получать от банков данные о сделках, если в них используются традиционные валюты."Пока ФНС не видит никаких сделок с криптовалютой, особенно если речь идет о сделках крипто-крипто. С криптофиатными сделками все чуть сложнее: например, банки не первый год блокируют счета, которые замечены в "подозрительной активности" и с которых покупается и продается криптовалюта, хотя напрямую о запрете покупать криптовалюту без использования заемных средств никто не говорил. Просто блокировали с размытой формулировкой о подозрительной активности и антиотмывочном законодательстве", - отмечает эксперт.Максименко добавила, что сейчас налоговая получает данные о криптовалютных сделках, если в них используются фиатные валюты, от банков и платежных систем, а в ближайшем будущем - сможет и от обменников, которые пройдут регистрацию в ЦБ, согласно закону о ЦФА. "А в более далеком будущем - от зарубежных криптобирж и обменников в рамках международных соглашений о борьбе с отмыванием денег и через систему отслеживания транзакций, которая уже поможет отслеживать сделки крипто-крипто", - заключила она.
https://ria.ru/20210129/kriptovalyuta-1595090487.html
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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, технологии, экономика
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти РФ начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, при этом уже сейчас у Федеральной налоговой службы есть возможность получать данные о сделках с криптовалютой от банков, а в дальнейшем ее доступ к такой информации расширится, рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.
Купля-продажа криптовалюты в России
с 2021 года стала легальной: президент Владимир Путин
в июле прошлого года подписал закон, который разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Однако расплачиваться такой валютой на территории страны нельзя - закон запрещает криптовалюты как средство платежа в РФ. Сейчас Госдума
рассматривает законопроект, согласно которому доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. Граждане и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год.
Обязательное декларирование доходов от криптовалют в РФ должно начаться со сделок, совершенных в 2021 году, а отчитаться перед налоговой нужно будет до 30 апреля 2022 года, указывает юрист, директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников. "Обязанность по подаче первой отчетности установлена в отношении текущего 2021 года, а сделать это налогоплательщикам необходимо не позднее 30 апреля 2022 года", - сказал он.
"Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими", - добавил эксперт.
По словам официального представителя биржи криптовалют Garantex Татьяны Максименко, ФНС
пока не имеет возможности отслеживать криптовалютные операции, но может получать от банков данные о сделках, если в них используются традиционные валюты.
"Пока ФНС не видит никаких сделок с криптовалютой, особенно если речь идет о сделках крипто-крипто. С криптофиатными сделками все чуть сложнее: например, банки не первый год блокируют счета, которые замечены в "подозрительной активности" и с которых покупается и продается криптовалюта, хотя напрямую о запрете покупать криптовалюту без использования заемных средств никто не говорил. Просто блокировали с размытой формулировкой о подозрительной активности и антиотмывочном законодательстве", - отмечает эксперт.
Максименко добавила, что сейчас налоговая получает данные о криптовалютных сделках, если в них используются фиатные валюты, от банков и платежных систем, а в ближайшем будущем - сможет и от обменников, которые пройдут регистрацию в ЦБ
, согласно закону о ЦФА. "А в более далеком будущем - от зарубежных криптобирж и обменников в рамках международных соглашений о борьбе с отмыванием денег и через систему отслеживания транзакций, которая уже поможет отслеживать сделки крипто-крипто", - заключила она.