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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596289645.html
Вирусолог назвал особенности третьей волны коронавируса в России
Вирусолог назвал особенности третьей волны коронавируса в России
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:00
2021-02-06T13:24
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о возможном развитии ситуации с коронавирусом в России.Он напомнил, что вторая волна COVID-19 еще не закончилось, хотя наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев. По его словам, эта тенденция продолжится и в ближайшие месяцы, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена.Нетесов подчеркнул, что в случае проникновения в Россию новых штаммов — британского, южноафриканского и бразильского — распространение вируса может происходить гораздо быстрее."Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — пояснил он в комментарии Ura.ru.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что "британский" штамм распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходного, "уханьского", варианта и несет 29 мутаций. К концу января случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России (заболел один человек, он уже выздоровел). Многие государства сразу же приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Позднее ученые рассказали о еще нескольких штаммах SARS-CoV-2: так, вариант 501.V2 появился в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что 501.V2, как и обнаруженный в Великобритании, более заразен, но пока нет данных о том, как он влияет на тяжесть COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусолог назвал особенности третьей волны коронавируса в России

12:00 06.02.2021 (обновлено: 13:24 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о возможном развитии ситуации с коронавирусом в России.
Он напомнил, что вторая волна COVID-19 еще не закончилось, хотя наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев. По его словам, эта тенденция продолжится и в ближайшие месяцы, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена.
Нетесов подчеркнул, что в случае проникновения в Россию новых штаммов — британского, южноафриканского и бразильского — распространение вируса может происходить гораздо быстрее.
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"Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — пояснил он в комментарии Ura.ru.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что "британский" штамм распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходного, "уханьского", варианта и несет 29 мутаций. К концу января случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России (заболел один человек, он уже выздоровел). Многие государства сразу же приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Позднее ученые рассказали о еще нескольких штаммах SARS-CoV-2: так, вариант 501.V2 появился в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что 501.V2, как и обнаруженный в Великобритании, более заразен, но пока нет данных о том, как он влияет на тяжесть COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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