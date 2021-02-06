https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596285569.html

В России за сутки выписали 22 831 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 22 831 переболевших COVID-19

За сутки в России выписан 22 831 человек после COVID-19, за все время - 3 436 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:09

2021-02-06T11:09

2021-02-06T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России выписан 22 831 человек после COVID-19, за все время - 3 436 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 436 326", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 4333 пациентов, Санкт-Петербурге - 2472, Подмосковье - 1012.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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