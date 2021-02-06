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В России за сутки выписали 22 831 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 831 переболевших COVID-19
За сутки в России выписан 22 831 человек после COVID-19, за все время - 3 436 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:09
2021-02-06T11:09
2021-02-06T11:09
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России выписан 22 831 человек после COVID-19, за все время - 3 436 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 436 326", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 4333 пациентов, Санкт-Петербурге - 2472, Подмосковье - 1012.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество