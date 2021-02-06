https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596285434.html

В России за сутки умерли 497 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 497 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, 60 из них - в Москве, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:08

2021-02-06T11:08

2021-02-06T11:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, 60 из них - в Москве, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 497 смертей... За весь период по России умерло 76 229 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 60, Санкт-Петербурге - 45, Подмосковье - 31. Общее число смертей в столице выросло до 13 832.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596284714.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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