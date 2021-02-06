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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596285434.html
В России за сутки умерли 497 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 497 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, 60 из них - в Москве, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:08
2021-02-06T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, 60 из них - в Москве, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 497 смертей... За весь период по России умерло 76 229 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 60, Санкт-Петербурге - 45, Подмосковье - 31. Общее число смертей в столице выросло до 13 832.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 497 пациентов с COVID-19

11:08 06.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, 60 из них - в Москве, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 497 смертей... За весь период по России умерло 76 229 человек", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве - 60, Санкт-Петербурге - 45, Подмосковье - 31. Общее число смертей в столице выросло до 13 832.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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