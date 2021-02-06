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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596284714.html
В России выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Пятый день подряд показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:04
2021-02-06T12:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Пятый день подряд показатель ниже 17 тысяч.Темп прироста снизился до 0,42 процента, у 10,9 процента пациентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 497 человек, выздоровели 22 831.Больше всего новых заразившихся в Москве (2214, днем ранее было 2032), Санкт-Петербурге (1248, накануне — 1463) и Московской области (955), меньше всего — в Ненецком автономном округе (четыре), на Чукотке (шесть) и в Еврейской автономной области (восемь).За все время в стране зарегистрировано 3 951 233 случая COVID-19. Умерли 76 229 больных, из медучреждений выписали более 3,4 миллиона человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 104,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 105,4 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 06.02.2021 (обновлено: 12:14 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 627 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Пятый день подряд показатель ниже 17 тысяч.
Темп прироста снизился до 0,42 процента, у 10,9 процента пациентов болезнь протекает без симптомов. Умерли 497 человек, выздоровели 22 831.
Больше всего новых заразившихся в Москве (2214, днем ранее было 2032), Санкт-Петербурге (1248, накануне — 1463) и Московской области (955), меньше всего — в Ненецком автономном округе (четыре), на Чукотке (шесть) и в Еврейской автономной области (восемь).
За все время в стране зарегистрировано 3 951 233 случая COVID-19. Умерли 76 229 больных, из медучреждений выписали более 3,4 миллиона человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 104,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 105,4 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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