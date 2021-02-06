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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Москве - 2214, в Санкт-Петербурге 1248 случаев, в Подмосковье - 955, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:03
2021-02-06T11:03
2021-02-06T11:03
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Москве - 2214, в Санкт-Петербурге 1248 случаев, в Подмосковье - 955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2214, 2. Санкт-Петербург - 1248, 3. Московская область - 955", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области - 8, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество