https://ria.ru/20210206/korabl-1596285273.html
Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов"
Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов"
Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов", он уже проходит черноморские проливы, сообщили в субботу в отделе информационного... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:07
2021-02-06T11:07
2021-02-06T11:07
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дарданеллы
средиземное море
севастополь
безопасность
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов", он уже проходит черноморские проливы, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ)."Экипаж корабля противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что корабль войдет в постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.Вместе с "Иваном Антоновым" идет спасательный буксир "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота."Экипаж корабля ПМО "Иван Антонов" совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки", - отметили на ЧФ.
https://ria.ru/20210202/flot-1595599897.html
https://ria.ru/20210113/nato-1592885027.html
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россия, дарданеллы, средиземное море, севастополь, безопасность