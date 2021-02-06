https://ria.ru/20210206/korabl-1596285273.html

Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов"

Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов"

Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов", он уже проходит черноморские проливы, сообщили в субботу в отделе информационного... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:07

2021-02-06T11:07

2021-02-06T11:07

россия

дарданеллы

средиземное море

севастополь

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов", он уже проходит черноморские проливы, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ)."Экипаж корабля противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что корабль войдет в постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.Вместе с "Иваном Антоновым" идет спасательный буксир "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота."Экипаж корабля ПМО "Иван Антонов" совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки", - отметили на ЧФ.

https://ria.ru/20210202/flot-1595599897.html

https://ria.ru/20210113/nato-1592885027.html

россия

дарданеллы

средиземное море

севастополь

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россия, дарданеллы, средиземное море, севастополь, безопасность