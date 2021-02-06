https://ria.ru/20210206/kitay-1596272617.html

Пекин призвал США строго соблюдать принцип "одного Китая"

Пекин призвал США строго соблюдать принцип "одного Китая"

Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не потерпит... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:40

2021-02-06T08:40

2021-02-06T08:40

энтони блинкен

синьцзян-уйгурский автономный район

ян цзечи

тибет

гонконг

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg

ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не потерпит никакого внешнего вмешательства в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна."США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что любые попытки оклеветать или очернить Китай успехом не увенчаются, КНР продолжит решительно защищать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития.Он также указал, что Китай и США должны уважать коренные интересы друг друга, политические системы, а также выбранные народами двух стран пути развития.

https://ria.ru/20210206/kitay-1596272066.html

https://ria.ru/20210206/kitay-1596268909.html

синьцзян-уйгурский автономный район

тибет

гонконг

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, синьцзян-уйгурский автономный район, ян цзечи, тибет, гонконг, китай, сша, в мире