https://ria.ru/20210206/kitay-1596272617.html
Пекин призвал США строго соблюдать принцип "одного Китая"
Пекин призвал США строго соблюдать принцип "одного Китая"
Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не потерпит... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:40
2021-02-06T08:40
2021-02-06T08:40
энтони блинкен
синьцзян-уйгурский автономный район
ян цзечи
тибет
гонконг
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не потерпит никакого внешнего вмешательства в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна."США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что любые попытки оклеветать или очернить Китай успехом не увенчаются, КНР продолжит решительно защищать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития.Он также указал, что Китай и США должны уважать коренные интересы друг друга, политические системы, а также выбранные народами двух стран пути развития.
https://ria.ru/20210206/kitay-1596272066.html
https://ria.ru/20210206/kitay-1596268909.html
синьцзян-уйгурский автономный район
тибет
гонконг
китай
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энтони блинкен, синьцзян-уйгурский автономный район, ян цзечи, тибет, гонконг, китай, сша, в мире