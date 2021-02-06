https://ria.ru/20210206/kitay-1596272066.html

Пекин призвал США исправить допущенные в отношении Китая ошибки

Пекин призвал США исправить допущенные в отношении Китая ошибки

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, провел телефонный разговор с госсекретарем... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:10

2021-02-06T08:10

2021-02-06T10:09

энтони блинкен

ян цзечи

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Цзечи призвал США исправить "совершенные в последнее время ошибки". В частности, он предостерег Вашингтон от попыток вмешаться во внутренние дела Китая.Блинкен, в свою очередь, заявил, что США продолжат "отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.Ранее в программной речи о внешней политике США в Госдепе президент Джо Байден назвал Китай основным конкурентом Соединенных Штатов и пообещал строить с ним отношения "с позиции силы". По его словам, Вашингтон будет противостоять "злоупотреблениям в экономике", "атакам на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления".Вашингтон грозит Пекину санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также США призывают Китай прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти КНР отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны. Пекин также ввел санкции против 28 бывших чиновников президентской администрации Дональда Трампа, включая экс-главу Госдепа Майка Помпео и советника по торговле Питера Наварро. Всех фигурантов списка обвинили в "подрыве китайских интересов".

https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sanktsii-1595992087.html

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энтони блинкен, ян цзечи, китай, сша, в мире