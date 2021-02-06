Пекин призвал США исправить допущенные в отношении Китая ошибки
08:10 06.02.2021 (обновлено: 10:09 06.02.2021)
ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Цзечи призвал США исправить "совершенные в последнее время ошибки". В частности, он предостерег Вашингтон от попыток вмешаться во внутренние дела Китая.
"США должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства", — приводит слова чиновника Центральное телевидение Китая.
"Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь Китай к ответственности за его действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что он подрывает международный порядок, основанный на правилах", — передал слова главы Госдепартамента официальный представитель ведомства Нед Прайс.
Ранее в программной речи о внешней политике США в Госдепе президент Джо Байден назвал Китай основным конкурентом Соединенных Штатов и пообещал строить с ним отношения "с позиции силы". По его словам, Вашингтон будет противостоять "злоупотреблениям в экономике", "атакам на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления".
Вашингтон грозит Пекину санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также США призывают Китай прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань.
Власти КНР отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны. Пекин также ввел санкции против 28 бывших чиновников президентской администрации Дональда Трампа, включая экс-главу Госдепа Майка Помпео и советника по торговле Питера Наварро. Всех фигурантов списка обвинили в "подрыве китайских интересов".