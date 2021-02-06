Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:09 06.02.2021 (обновлено: 11:57 06.02.2021)
© Продюсерская компания "Среда" (2021)Кадр из "Мажор. Фильм"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне чаще всего смотрели "Мажора", "Еще по одной" и франшизу "Гарри Поттер" в январе на "Кинопоиске HD". Это следует из данных, предоставленных сервисом.
© Продюсерская компания "Среда" (2021)Кадр из "Мажор. Фильм"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
Кадр из "Мажор. Фильм"
"Рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более двух минут фильма", — пояснили в онлайн-сервисе.
Топ за январь возглавляет экшен-блокбастер с Павлом Прилучным "Мажор. Фильм". Отмечается, что проект был лидером большую часть января.
На втором месте комедийный сериал "Настя, соберись!" с Любовью Аксеновой, далее идет драма "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном.
© Capella Film
Кадр из фильма "Еще по одной"
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Кадр из фильма "Еще по одной"
© Capella Film
© Cool Music (2007)
Сцена из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"
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Сцена из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"
© Cool Music (2007)
© КиноПоиск HD
Фрагмент из сериала "Топи"
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Фрагмент из сериала "Топи"
© КиноПоиск HD
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)Кадр из сериала "Метод"
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Кадр из сериала "Метод"
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
1 из 4
Кадр из фильма "Еще по одной"
© Capella Film
2 из 4
Сцена из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"
© Cool Music (2007)
3 из 4
Фрагмент из сериала "Топи"
© КиноПоиск HD
4 из 4
Кадр из сериала "Метод"
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
В десятку также вошла франшиза "Гарри Поттер" (все восемь фильмов), оба сезона сериала "Метод", "Проект "Анна Николаевна" и "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.
Среди иностранных фильмов в списке оказались "Джентльмены", франшиза "Один дома" (два фильма), "Зависнуть в Палм-Спрингс". А среди российских "Неадекватные люди — 2", "Самый Новый год!".