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Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
Россияне чаще всего смотрели "Мажора", "Еще по одной" и франшизу "Гарри Поттер" в январе на "Кинопоиске HD". Это следует из данных, предоставленных сервисом. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T04:09
2021-02-06T11:57
павел прилучный
кино и сериалы
новости культуры
кинопоиск
гарри поттер
мадс миккельсен
дмитрий глуховский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне чаще всего смотрели "Мажора", "Еще по одной" и франшизу "Гарри Поттер" в январе на "Кинопоиске HD". Это следует из данных, предоставленных сервисом.Топ за январь возглавляет экшен-блокбастер с Павлом Прилучным "Мажор. Фильм". Отмечается, что проект был лидером большую часть января.На втором месте комедийный сериал "Настя, соберись!" с Любовью Аксеновой, далее идет драма "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном.В десятку также вошла франшиза "Гарри Поттер" (все восемь фильмов), оба сезона сериала "Метод", "Проект "Анна Николаевна" и "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.Среди иностранных фильмов в списке оказались "Джентльмены", франшиза "Один дома" (два фильма), "Зависнуть в Палм-Спрингс". А среди российских "Неадекватные люди — 2", "Самый Новый год!".
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павел прилучный, кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, гарри поттер, мадс миккельсен , дмитрий глуховский

Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе

04:09 06.02.2021 (обновлено: 11:57 06.02.2021)
 
© Продюсерская компания "Среда" (2021)Кадр из "Мажор. Фильм"
Кадр из Мажор. Фильм - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне чаще всего смотрели "Мажора", "Еще по одной" и франшизу "Гарри Поттер" в январе на "Кинопоиске HD". Это следует из данных, предоставленных сервисом.
© Продюсерская компания "Среда" (2021)Кадр из "Мажор. Фильм"
Кадр из Мажор. Фильм - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
Кадр из "Мажор. Фильм"

"Рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более двух минут фильма", — пояснили в онлайн-сервисе.

Топ за январь возглавляет экшен-блокбастер с Павлом Прилучным "Мажор. Фильм". Отмечается, что проект был лидером большую часть января.
На втором месте комедийный сериал "Настя, соберись!" с Любовью Аксеновой, далее идет драма "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном.
© Capella Film

Кадр из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
1 из 4

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
© Cool Music (2007)

Сцена из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"

Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден феникса
2 из 4

Сцена из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"

© Cool Music (2007)
© КиноПоиск HD

Фрагмент из сериала "Топи"

Кадр из сериала Топи
3 из 4

Фрагмент из сериала "Топи"

© КиноПоиск HD
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)Кадр из сериала "Метод"
Кадр из сериала Метод
4 из 4
Кадр из сериала "Метод"
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
1 из 4

Кадр из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
2 из 4

Сцена из фильма "Гарри Поттер и Орден феникса"

© Cool Music (2007)
3 из 4

Фрагмент из сериала "Топи"

© КиноПоиск HD
4 из 4
Кадр из сериала "Метод"
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
В десятку также вошла франшиза "Гарри Поттер" (все восемь фильмов), оба сезона сериала "Метод", "Проект "Анна Николаевна" и "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.
Среди иностранных фильмов в списке оказались "Джентльмены", франшиза "Один дома" (два фильма), "Зависнуть в Палм-Спрингс". А среди российских "Неадекватные люди — 2", "Самый Новый год!".
Съемки сериала Бывшие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00Культура
Тайны в "Топях", страсти у "Бывших". Какие наши сериалы смотреть онлайн
 
Павел ПрилучныйКино и сериалыНовости культурыКинопоискГарри ПоттерМадс МиккельсенДмитрий Глуховский
 
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