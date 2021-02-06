https://ria.ru/20210206/kino-1596225074.html

Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе

Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе

Россияне чаще всего смотрели "Мажора", "Еще по одной" и франшизу "Гарри Поттер" в январе на "Кинопоиске HD". Это следует из данных, предоставленных сервисом. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T04:09

2021-02-06T04:09

2021-02-06T11:57

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гарри поттер

мадс миккельсен

дмитрий глуховский

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне чаще всего смотрели "Мажора", "Еще по одной" и франшизу "Гарри Поттер" в январе на "Кинопоиске HD". Это следует из данных, предоставленных сервисом.Топ за январь возглавляет экшен-блокбастер с Павлом Прилучным "Мажор. Фильм". Отмечается, что проект был лидером большую часть января.На втором месте комедийный сериал "Настя, соберись!" с Любовью Аксеновой, далее идет драма "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном.В десятку также вошла франшиза "Гарри Поттер" (все восемь фильмов), оба сезона сериала "Метод", "Проект "Анна Николаевна" и "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.Среди иностранных фильмов в списке оказались "Джентльмены", франшиза "Один дома" (два фильма), "Зависнуть в Палм-Спрингс". А среди российских "Неадекватные люди — 2", "Самый Новый год!".

https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел прилучный, кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, гарри поттер, мадс миккельсен , дмитрий глуховский