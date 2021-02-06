https://ria.ru/20210206/iran-1596269340.html

WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране

WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осенью прошлого года обнаружили следы радиоактивных веществ в пробах, взятых на двух объектах в... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T06:43

2021-02-06T06:43

2021-02-06T06:43

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осенью прошлого года обнаружили следы радиоактивных веществ в пробах, взятых на двух объектах в Иране, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на трех дипломатов.Дипломаты заявили газете, что не знают, какие именно вещества обнаружили инспекторы.Сообщается, что МАГАТЭ еще не сообщило государствам-членам о последних находках. В настоящее время агентство запрашивает у Ирана объяснения относительно обнаруженных материалов, что, как утверждает один из собеседников издания, является стандартной практикой.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210204/sdelka-1596004408.html

https://ria.ru/20210203/iran-1595791180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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