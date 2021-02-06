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WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осенью прошлого года обнаружили следы радиоактивных веществ в пробах, взятых на двух объектах в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T06:43
2021-02-06T06:43
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осенью прошлого года обнаружили следы радиоактивных веществ в пробах, взятых на двух объектах в Иране, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на трех дипломатов.Дипломаты заявили газете, что не знают, какие именно вещества обнаружили инспекторы.Сообщается, что МАГАТЭ еще не сообщило государствам-членам о последних находках. В настоящее время агентство запрашивает у Ирана объяснения относительно обнаруженных материалов, что, как утверждает один из собеседников издания, является стандартной практикой.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210204/sdelka-1596004408.html
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магатэ, иран, сша, в мире

WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране

06:43 06.02.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осенью прошлого года обнаружили следы радиоактивных веществ в пробах, взятых на двух объектах в Иране, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на трех дипломатов.
Дипломаты заявили газете, что не знают, какие именно вещества обнаружили инспекторы.
Сообщается, что МАГАТЭ еще не сообщило государствам-членам о последних находках. В настоящее время агентство запрашивает у Ирана объяснения относительно обнаруженных материалов, что, как утверждает один из собеседников издания, является стандартной практикой.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
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Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
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