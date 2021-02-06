Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов
19:01 06.02.2021 (обновлено: 19:13 06.02.2021)
© Администрация Орловской областиАлександр Козлов 27 февраля 2009 года приносит присягу губернатора Орловской области
© Администрация Орловской области
БРЯНСК, 6 фев — РИА Новости. Экс-губернатор Орловской области, бывший первый замминистра сельского хозяйства Александр Козлов скончался на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Соболезнования по поводу его кончины выразил нынешний глава области Андрей Клычков.
"Александр Петрович Козлов преданно служил интересам России, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области. В памяти орловцев Александр Петрович Козлов останется как авторитетный государственный деятель, опытный политик, грамотный управленец, открытый, неравнодушный человек, немало сделавший для региона и всегда стремившийся помочь конкретным людям", — сказал Клычков.
Александр Козлов работал в Министерстве финансов и комитете народного контроля СССР, с 1991 года — в администрации президента. Позднее стал замминистра сельского хозяйства России.
Главой Орловской области Козлов стал в 2009 году, сменив Егора Строева, и пробыл на этом посту до 2014 года. Под его руководством в регионе организовали реализацию указов президента, всего комплекса федеральных и областных программ, направленных на повышение уровня жизни населения, а также начали работу по подготовке к празднованию 450-летия со дня основания Орла.