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Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов
Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов
Экс-губернатор Орловской области, бывший первый замминистра сельского хозяйства Александр Козлов скончался на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:01
2021-02-06T19:13
александр козлов (экс-глава орловской области)
россия
андрей клычков
орловская область
егор строев
орел
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БРЯНСК, 6 фев — РИА Новости. Экс-губернатор Орловской области, бывший первый замминистра сельского хозяйства Александр Козлов скончался на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.Соболезнования по поводу его кончины выразил нынешний глава области Андрей Клычков."Александр Петрович Козлов преданно служил интересам России, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области. В памяти орловцев Александр Петрович Козлов останется как авторитетный государственный деятель, опытный политик, грамотный управленец, открытый, неравнодушный человек, немало сделавший для региона и всегда стремившийся помочь конкретным людям", — сказал Клычков.Александр Козлов работал в Министерстве финансов и комитете народного контроля СССР, с 1991 года — в администрации президента. Позднее стал замминистра сельского хозяйства России.Главой Орловской области Козлов стал в 2009 году, сменив Егора Строева, и пробыл на этом посту до 2014 года. Под его руководством в регионе организовали реализацию указов президента, всего комплекса федеральных и областных программ, направленных на повышение уровня жизни населения, а также начали работу по подготовке к празднованию 450-летия со дня основания Орла.
россия
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александр козлов (экс-глава орловской области), россия, андрей клычков, орловская область, егор строев, орел

Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

19:01 06.02.2021 (обновлено: 19:13 06.02.2021)
 
© Администрация Орловской областиАлександр Козлов 27 февраля 2009 года приносит присягу губернатора Орловской области
Александр Козлов 27 февраля 2009 года приносит присягу губернатора Орловской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Администрация Орловской области
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БРЯНСК, 6 фев — РИА Новости. Экс-губернатор Орловской области, бывший первый замминистра сельского хозяйства Александр Козлов скончался на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Соболезнования по поводу его кончины выразил нынешний глава области Андрей Клычков.
"Александр Петрович Козлов преданно служил интересам России, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области. В памяти орловцев Александр Петрович Козлов останется как авторитетный государственный деятель, опытный политик, грамотный управленец, открытый, неравнодушный человек, немало сделавший для региона и всегда стремившийся помочь конкретным людям", — сказал Клычков.
Александр Козлов работал в Министерстве финансов и комитете народного контроля СССР, с 1991 года — в администрации президента. Позднее стал замминистра сельского хозяйства России.
Главой Орловской области Козлов стал в 2009 году, сменив Егора Строева, и пробыл на этом посту до 2014 года. Под его руководством в регионе организовали реализацию указов президента, всего комплекса федеральных и областных программ, направленных на повышение уровня жизни населения, а также начали работу по подготовке к празднованию 450-летия со дня основания Орла.
 
Александр Козлов (экс-глава Орловской области)РоссияАндрей КлычковОрловская областьЕгор СтроевОрел
 
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