https://ria.ru/20210206/gubernator-1596328530.html

Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

Экс-губернатор Орловской области, бывший первый замминистра сельского хозяйства Александр Козлов скончался на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T19:01

2021-02-06T19:01

2021-02-06T19:13

александр козлов (экс-глава орловской области)

россия

андрей клычков

орловская область

егор строев

орел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/16390/72/163907219_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_0fed5c80bc93e3262f14a196efef3ddc.jpg

БРЯНСК, 6 фев — РИА Новости. Экс-губернатор Орловской области, бывший первый замминистра сельского хозяйства Александр Козлов скончался на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.Соболезнования по поводу его кончины выразил нынешний глава области Андрей Клычков."Александр Петрович Козлов преданно служил интересам России, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области. В памяти орловцев Александр Петрович Козлов останется как авторитетный государственный деятель, опытный политик, грамотный управленец, открытый, неравнодушный человек, немало сделавший для региона и всегда стремившийся помочь конкретным людям", — сказал Клычков.Александр Козлов работал в Министерстве финансов и комитете народного контроля СССР, с 1991 года — в администрации президента. Позднее стал замминистра сельского хозяйства России.Главой Орловской области Козлов стал в 2009 году, сменив Егора Строева, и пробыл на этом посту до 2014 года. Под его руководством в регионе организовали реализацию указов президента, всего комплекса федеральных и областных программ, направленных на повышение уровня жизни населения, а также начали работу по подготовке к празднованию 450-летия со дня основания Орла.

россия

орловская область

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр козлов (экс-глава орловской области), россия, андрей клычков, орловская область, егор строев, орел