https://ria.ru/20210206/gosduma-1596338467.html
В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций
В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций
Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:51
2021-02-06T20:51
2021-02-06T20:51
россия
игорь лебедев (игорь жириновский)
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев."У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа (февраля), плюс-минус один-два дня", - сказал Лебедев.Он добавил, что тему в начале встречи всегда определяет президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html
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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, владимир путин, политика