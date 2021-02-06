https://ria.ru/20210206/gosduma-1596338467.html

В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций

В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций

Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:51

2021-02-06T20:51

2021-02-06T20:51

россия

игорь лебедев (игорь жириновский)

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев."У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа (февраля), плюс-минус один-два дня", - сказал Лебедев.Он добавил, что тему в начале встречи всегда определяет президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html

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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, владимир путин, политика