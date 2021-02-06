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В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций
В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций
Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:51
2021-02-06T20:51
россия
игорь лебедев (игорь жириновский)
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев."У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа (февраля), плюс-минус один-два дня", - сказал Лебедев.Он добавил, что тему в начале встречи всегда определяет президент.
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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, владимир путин, политика

В Госдуме анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций

20:51 06.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной Думы может пройти ориентировочно 18 февраля, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
"У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа (февраля), плюс-минус один-два дня", - сказал Лебедев.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 13:59
Песков рассказал, от чего зависит дата ежегодного послания Путина
Он добавил, что тему в начале встречи всегда определяет президент.
 
РоссияИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Госдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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