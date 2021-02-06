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СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, пишет немецкое издание Welt со... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:09
2021-02-06T14:09
welt
мвд фрг
левая (партия)
германия
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные, предоставленные германским МВД в ответ на запрос депутата от Левой партии Уллы Йелпке.Согласно предварительным оценкам, в прошлом году было зафиксировано 2629 преступлений против должностных лиц, что на 57% больше, чем в 2019 году (1674). Показатель прошлого года также более чем вдвое превышает показатель 2018 года, когда число подобных преступлений составило 1256.Среди правонарушений против политиков с большим отрывом лидируют оскорбления (1247), на втором месте - вымогательства и угрозы (403). Далее следуют нанесение ущерба имуществу (228) и разжигание межнациональной розни (212).В МВД ФРГ отметили, что меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, приводят к растущим протестным настроениям против государства и его представителей. Власти усмотрели связь с коронавирусом в 14% преступлений против политиков, имевших место в 2020 году (в общей сложности 374 случая).
https://ria.ru/20210121/terrorizm-1594005019.html
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РИА Новости
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welt, мвд фрг, левая (партия), германия, в мире

СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков

14:09 06.02.2021
 
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные, предоставленные германским МВД в ответ на запрос депутата от Левой партии Уллы Йелпке.
Согласно предварительным оценкам, в прошлом году было зафиксировано 2629 преступлений против должностных лиц, что на 57% больше, чем в 2019 году (1674). Показатель прошлого года также более чем вдвое превышает показатель 2018 года, когда число подобных преступлений составило 1256.
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Среди правонарушений против политиков с большим отрывом лидируют оскорбления (1247), на втором месте - вымогательства и угрозы (403). Далее следуют нанесение ущерба имуществу (228) и разжигание межнациональной розни (212).
В МВД ФРГ отметили, что меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, приводят к растущим протестным настроениям против государства и его представителей. Власти усмотрели связь с коронавирусом в 14% преступлений против политиков, имевших место в 2020 году (в общей сложности 374 случая).
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