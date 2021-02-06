https://ria.ru/20210206/germaniya-1596302233.html

СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков

СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков

Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, пишет немецкое издание Welt со... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:09

2021-02-06T14:09

2021-02-06T14:09

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левая (партия)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные, предоставленные германским МВД в ответ на запрос депутата от Левой партии Уллы Йелпке.Согласно предварительным оценкам, в прошлом году было зафиксировано 2629 преступлений против должностных лиц, что на 57% больше, чем в 2019 году (1674). Показатель прошлого года также более чем вдвое превышает показатель 2018 года, когда число подобных преступлений составило 1256.Среди правонарушений против политиков с большим отрывом лидируют оскорбления (1247), на втором месте - вымогательства и угрозы (403). Далее следуют нанесение ущерба имуществу (228) и разжигание межнациональной розни (212).В МВД ФРГ отметили, что меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, приводят к растущим протестным настроениям против государства и его представителей. Власти усмотрели связь с коронавирусом в 14% преступлений против политиков, имевших место в 2020 году (в общей сложности 374 случая).

https://ria.ru/20210121/terrorizm-1594005019.html

https://ria.ru/20201204/prestupleniya-1587694927.html

германия

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welt, мвд фрг, левая (партия), германия, в мире