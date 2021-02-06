СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные, предоставленные германским МВД в ответ на запрос депутата от Левой партии Уллы Йелпке.
Согласно предварительным оценкам, в прошлом году было зафиксировано 2629 преступлений против должностных лиц, что на 57% больше, чем в 2019 году (1674). Показатель прошлого года также более чем вдвое превышает показатель 2018 года, когда число подобных преступлений составило 1256.
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Среди правонарушений против политиков с большим отрывом лидируют оскорбления (1247), на втором месте - вымогательства и угрозы (403). Далее следуют нанесение ущерба имуществу (228) и разжигание межнациональной розни (212).
В МВД ФРГ отметили, что меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, приводят к растущим протестным настроениям против государства и его представителей. Власти усмотрели связь с коронавирусом в 14% преступлений против политиков, имевших место в 2020 году (в общей сложности 374 случая).
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