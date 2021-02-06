https://ria.ru/20210206/foto-1596267357.html

Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети

Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети

Сегодня фактически любой гражданин может столкнуться с незаконным использованием и распространением его изображения в соцсети, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T03:17

2021-02-06T03:17

2021-02-06T03:54

рэу имени г. в. плеханова

технологии

общество

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сегодня фактически любой гражданин может столкнуться с незаконным использованием и распространением его изображения в соцсети, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина.К нарушителям права гражданина на изображение применяются правила о защите нематериальных благ, которые "априори неотчуждаемы". Закон в этой сфере пока несовершенен.По словам Воротилиной, гражданин, чьи права нарушены незаконным размещением его фото в соцсетях, может потребовать компенсации морального вреда, а также удаления этого изображения и запрещения дальнейшего его распространения. Для этого можно обратиться к администратору сайта или соцсети, а в случае отказа – в суд. "Не имеет значения, где нарушитель взял фотографии: снял сам или нашел на странице другой соцсети, с 2015 года судебная практика пришла к однозначному выводу - в любом случае для дальнейшего использования необходимо получить согласие лица, изображенного на фото", - подчеркивает эксперт.

https://ria.ru/20210206/reklama-1596265214.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество