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Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
Сегодня фактически любой гражданин может столкнуться с незаконным использованием и распространением его изображения в соцсети, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T03:17
2021-02-06T03:54
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сегодня фактически любой гражданин может столкнуться с незаконным использованием и распространением его изображения в соцсети, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина.К нарушителям права гражданина на изображение применяются правила о защите нематериальных благ, которые "априори неотчуждаемы". Закон в этой сфере пока несовершенен.По словам Воротилиной, гражданин, чьи права нарушены незаконным размещением его фото в соцсетях, может потребовать компенсации морального вреда, а также удаления этого изображения и запрещения дальнейшего его распространения. Для этого можно обратиться к администратору сайта или соцсети, а в случае отказа – в суд. "Не имеет значения, где нарушитель взял фотографии: снял сам или нашел на странице другой соцсети, с 2015 года судебная практика пришла к однозначному выводу - в любом случае для дальнейшего использования необходимо получить согласие лица, изображенного на фото", - подчеркивает эксперт.
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рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество

Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети

03:17 06.02.2021 (обновлено: 03:54 06.02.2021)
 
© AP Photo / Jenny KaneИконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сегодня фактически любой гражданин может столкнуться с незаконным использованием и распространением его изображения в соцсети, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина.
"Анализ отечественного законодательства показал, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе, фотографий и видео, допускается только с его согласия (ст.152.1 ГК РФ)", - отметила эксперт.
К нарушителям права гражданина на изображение применяются правила о защите нематериальных благ, которые "априори неотчуждаемы". Закон в этой сфере пока несовершенен.
По словам Воротилиной, гражданин, чьи права нарушены незаконным размещением его фото в соцсетях, может потребовать компенсации морального вреда, а также удаления этого изображения и запрещения дальнейшего его распространения. Для этого можно обратиться к администратору сайта или соцсети, а в случае отказа – в суд.
"Не имеет значения, где нарушитель взял фотографии: снял сам или нашел на странице другой соцсети, с 2015 года судебная практика пришла к однозначному выводу - в любом случае для дальнейшего использования необходимо получить согласие лица, изображенного на фото", - подчеркивает эксперт.
Сотрудник call-центра - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
02:17
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологииОбщество
 
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